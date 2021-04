Renuncia aspirante a concejal en CDMX tras ser captada ebria en video

Luego de que circularan videos donde se observa a Linda Ruiz, aspirante a concejal con el panista Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo, manejando ebria, esta tarde de martes, el propio aspirante informó que aceptó la renuncia de Ruiz a su proyecto.

"He aceptado la renuncia a la candidata a concejal Linda Ruíz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto, ni en campaña ni en el gobierno.", tuiteó Tabe.

En el video se puede observar a la también secretaria general del PAN en la alcaldía Miguel Hidalgo en estado de ebriedad e insultando a un ciudadano al que chocó con su unidad.

"Miren a la señora secretaria del PAN como anda ebria. No me insulte señora, ni me agreda señora. Usted me pegó con su camioneta, esta ebria y orinada", son algunas de las palabras que se pueden escuchar decir al ciudadano afectado por la acción de la panista, a quien se le puede observar en las imágenes en aparente estado de ebriedad.

"Sígueme grabando me vale madres, chinga tu madre pendejo, pinche malagradecido. ¿En dónde vas a publicarlo?" Es parte de lo que grita la aspirante a Concejal por la alcaldía Miguel Hidalgo, según se puede observar en la planilla que el candidato Mauricio Tabe registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

A pesar de que los hechos se suscitaron el año pasado, el material sale a la luz pública ahora que la funcionaria busca ser Concejal por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Difunden video de aspirante a Concejal de Mauricio Tabe, Linda Ruiz, secretaria general del PAN en la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando en estado de ebriedad pic.twitter.com/2UhspohkGx — El Universal (@El_Universal_Mx) April 6, 2021