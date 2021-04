Video donde se simula vacunar, 'error o montaje para afectarnos', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso del video viral en donde se observa que una voluntaria simula vacunar contra el COVID-19 a un adulto mayor, solo hay dos explicaciones: que hubo un error humano o un montaje para afectar a su gobierno.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recriminó la difusión "tan grande" que hubo en los medios de comunicación.

"Solo hay dos explicaciones, que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande, con propósitos de afectarnos, no son cosa del otro mundo los montajes, sabemos de montajes que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, televisoras que lo han hecho", señaló.

"El caso de la jeringa, hay dos versiones, una que entró el señor molesto, que eso tampoco es extraño, mucha gente mayor va a regañadientes, no les gusta que los vacunen, puede ser eso, es natural; luego leí la crónica de una señora que desde que se formó iba protestando '¡qué barbaridad, cuánto tiempo parada!, ¡Este gobierno no sirve!', eso es normal, dicen que el señor iba así, y que llamó la atención que iba un familiar detrás con una cámara, entonces la enfermera que es voluntaria dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la cámara, eso no es usual, y que en efecto le sacó la aguja y no le puso y que los mismos familiares dijeron y ahí mismo le pusieron la vacuna".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que puede ser un error, pero indicó que lo que llama la atención es la difusión que tuvo esta nota.