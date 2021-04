Mujer paga sus deudas vendiendo fotos de sus pies en OnlyFans

Ante la crisis económica que enfrentaba su familia, una madre se vio en la necesidad de abrir una cuenta de OnlyFans con la que ha ganado miles de dólares gracias a la venta de fotografías exclusivas de sus pies.

Brooke Schueneman, de 25 y residente de Minnesota, EUA, dijo a medios estadounidenses que en 2018 se vio en problemas tras embarazarse y perder su empleo, pues ella y su pareja Charles (27), acumulaban una deuda de más de 30 mil dólares (más de 600 mil pesos).

Sumado a la crisis económica que trajo la pandemia, la madre de familia decidió que era tiempo de tomar medidas 'extremas', por lo que abrió un canal en YouTube con contenido enfocado en sus pies, mismo con el que obtuvo el éxito suficiente para iniciar una cuenta en OnlyFans.

Fue así que con la venta de material exclusivo sus ganancias mensuales comenzaron a ascender a los 4 mil dólares y para finales del 2020, sumaba alrededor de 50 mil dólares, según recoge el portal LADbible.

"No me preocupaba entrar en OnlyFans, especialmente como madre, ya que sé que algunas personas pueden tener sus propias opiniones al respecto, pero lo que hago para el trabajo no afecta mi capacidad para ser madre y sé que Soy una gran mamá. Decidí hacerlo y en septiembre de 2020, creé mi cuenta OnlyFans. Comencé publicando contenido de pie que parecía ser un éxito entre mis suscriptores y después de un mes, había ganado más de mil quinientos dólares, lo cual fue una bendición, ya que significaba que podíamos pagar el alquiler", agregó Brooke.