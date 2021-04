NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Una novela arrolladora sobre la mujer extraordinaria que conquistó el corazón de Napoleón.

Francia, 1794. La Revolución ha dejado estragos por todo el país y la vida de Désirée Clary, hija de un rico comerciante marsellés, ha dado un giro: el mundo que conoció y amó se ha ido. Sin embargo, un encuentro fortuito con el ambicioso y carismático Napoleón Bonaparte cambiará de nuevo su destino.

Cuando su hermana Julia contrae matrimonio con el hermano de Napoleón, las vidas de Désirée y el joven militar se entrelazan irrevocablemente. Pronto sucumben en un tórrido romance que termina cuando aparece en escena la estrella emergente de la sociedad parisina: Josefina de Beauharnais.

A pesar de ello, Désirée ahora es miembro de la familia Bonaparte, pero su vida da un nuevo vuelco cuando conoce a uno de los militares más destacados del imperio: el indomable general Jean-Baptiste Bernadotte.

Las diferencias entre él y Napoleón no tardan en emerger al punto de convertirlos en férreos rivales. ¿Podrá Désirée elegir entre el amor a su patria y a su emperador, y la fidelidad a su nuevo esposo y el reino que le ofrece?

El destino de una reina rescata del olvido la increíble vida de una mujer que supo adaptarse a un presente incierto y turbulento confiando en sus instintos y en su corazón, convirtiéndose en la piedra angular de la dinastía que sobrevivió a uno de los imperios más poderosos de la historia.

SOBRE LA AUTORA

Allison Pataki se dio a conocer con la novela histórica The Traitor’s Wife, y gracias a Sissi, emperatriz accidental consiguió enamorar a las lectoras estadounidenses. Su recreación de la enigmática, hermosa y fascinante Isabel de Austria-Hungría, y su historia de amor con el emperador Francisco José I, permaneció varias semanas entre los libros más vendidos de The New York Times y recibió innumerables elogios.

Un éxito que ha repetido con Sissi, emperatriz rebelde (de próxima publicación).

Pataki se graduó cum laude en Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Yale. Durante varios años escribió para televisión y diarios de noticias online. Es hija del exgobernador del estado de Nueva York, George E. Pataki. Colabora habitualmente con The Huffington Post y FoxNews.com, y es miembro de la Sociedad de Escritores de Novela Histórica de Estados Unidos.

Datos

Páginas: 512.

Publica: Planeta.