'Me lleva la corriente'; surge otro caso de denuncia contra el parque Xcaret

A través de redes sociales una usuaria identificada como Clarissa, narró que durante el mes de enero ella y su pareja visitaron el parque y que casi al final del recorrido conocido como 'Lodorama', su compañero estuvo 'a punto de ser succionado', adjuntando además un video grabado por una cámara GoPro que serviría como evidencia.

"En enero de este año, viaje a Playa del Carmen y me hospede en el hotel Xcaret junto con mi pareja y visitamos Xenses. Estábamos en la atracción de Lodorama, yo iba en el carril derecho y él en el izquierdo. Llevamos una GoPro e íbamos grabando todo, casi final del recorrido", señaló Clarissa en sus publicaciones de Twitter.

La mujer agrega que al escuchar que su pareja gritaba por ayuda, pensó primero que 'estaba jugando', pero al ver su expresión se dio cuenta de que era verdad.

Mi pareja me grito, que una corriente lo estaba "jalando" yo lo tome a relajo, crei que era broma. Pero despues de ver su expresión vi que no era así; en ese momento le grite que no me podía parar, ya que estaba entre puro lodo y es espeso. Pasando unos segundos #Xcaret #Xenses