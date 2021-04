Pese a bajas, llama Ssa a no relajar medidas contra COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, como cada semana, se presentó el reporte del Pulso de la Salud, enfocado en la pandemia de COVID-19.

Al respecto, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, resaltó que México suma 10 semanas con un descenso en casos de COVID-19 y la consecuente ocupación hospitalaria.

Sin embargo, el funcionario hizo un llamado a la población mexicana a no confiarse, no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias correspondientes.

"Cumplimos 10 semanas en México y en el mundo en que los casos activos de la pandemia y las desafortunadas defunciones están disminuyendo, sin embargo aprovecho la ocasión para hacer un llamado a la población a no confiarse y a no bajar la guardia, a seguir las medidas para evitar una tercera ola".

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el secretario llamó a no confiarse, pues recordó que ya había pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba controlada "y se vino otra ola", en donde hubo un incremento en el número de casos.

Cabe destacar que el secretario de Salud, ya fue inmunizado contra el coronavirus, el pasado 30 de marzo, cuando recibió la dosis de la vacuna en compañía de su esposa.

REITERA LLAMADO

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que el escenario actual obedece a medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia y particularmente a la reciente vacunación antiCOVID; no obstante, insistió en que la ciudadanía no debe relajarse, reiterando que haber recibido una dosis no significa una protección inmediata.