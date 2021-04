Torreón sostenible y campañas electorales 2021

Dieron inicio las campañas electorales de quienes buscan alcanzar las presidencias municipales, para el caso Coahuila, además de quienes contienden por las diputaciones federales y, en el caso de varios estados, las gubernaturas. A propósito de esta competencia, alguien publicó un tuit en el que alegaba: "paren de razonar, que estamos en campañas electorales".

La queja por lo hueco en los planteamientos y oferta electoral de una gran cantidad de aspirantes a puestos de elección no está exenta de razón, pero no es justa con toda la realidad y eso lo saben bien estrategas electorales con formación mercadotécnica: han encontrado que las candidaturas se venden igual que los productos. En otras palabras, los mecanismos de decisión en el electorado son muy parecidos a los que se tienen a la hora de elegir un producto en el mercado. La racionalidad del comprador, tanto como la del votante, es una optimización de beneficios fundamentalmente personales. Y la mente mayoritaria no entra en agudos debates internos, sino que, todo indica, busca atajos de comprensión, pequeñas cápsulas de fácil digestión que le resuelvan la dura tarea, y cívica obligación, de pensar.

Esta práctica es aprovechada por los equipos de campaña para tratar de convencer con el mínimo de palabras de las ventajas que ofrece una candidatura sobre otra y buscan taladrar la memoria electoral del respetable repitiendo ad nauseam frases como la etérea "Torreón merece más", o la utilitaria "si vamos juntos, ganamos todos", o la maussaniana "La mafia del poder sí existe". No digo que con lo anterior que lo ligero de los planteamientos sea por limitación de los equipos de campaña, pero hago notar que aprovechan los mecanismos de decisión para reducir al mínimo necesario su mensaje, trivializarlo y convertirlo en un empaque de fácil adquisición electoral. Otros retos enfrentarían si la racionalidad del elector supusiera una disposición de lectura, reflexión, contraste y verificación antes de decidir un voto. Si el voto fuera libre, supondría discernimiento. En cambio, el voto por tradición, rutina o automatismo no es libre porque no elige: es instintivo y le da igual una propuesta que otra, puesto que sabe de antemano qué recuadro cruzará.

Desde la perspectiva de un elector libre, es decir, uno que piensa su voto, contrasta posiciones, propuestas, trayectorias personales, sí es importante conocer los planteamientos de fondo de quienes, pongamos como ejemplo, buscan la presidencia municipal de Torreón. Frente a los lugares comunes como ese de "trabajaré incansablemente para que a Torreón le vaya mejor", sería valioso escuchar las posiciones de partidos y candidatos en torno a una agenda de desarrollo sostenible del municipio. Al final del día, la prosperidad duradera de una ciudad solo es posible desde un marco de referencia como el que ofrece la sostenibilidad y que de manera amplia se enuncia en la Agenda 2030.

Las ciudades atractivas del tamaño de Torreón no sostienen su encanto en los metros cuadrados de pavimentación que logran sino en visiones de mayor alcance, pero palpables en sus cimientos y resultados iniciales en este corto periodo. Administrar los recursos con transparencia y eficacia no debe ser una oferta de campaña en el siglo XXI para Torreón sino un deber ya dado por sentado. Un piso básico incuestionable. Garantizar eficiencia, dentro de las posibilidades municipales, de los servicios básicos tampoco debería ser otra oferta de campaña sino un sello de la más mínima decencia en el servicio público. Quien todavía se atreva a estos planteamientos tiene un entendimiento del servicio público para el siglo XXI anclado en el XX. Y el votante que esto lo considere de vanguardia hará bien emitir su voto por automatismo, dado que su condición ciudadana no dará para más.

Al inicio de estas campañas en Torreón me pregunto: ¿Qué plantean partidos y candidatos en torno a la movilidad y espacio urbano sostenibles? ¿Cuál es su posición frente a la necesaria seguridad hídrica? ¿Qué alianzas e incentivos estructurarían para captar inversiones en el nuevo marco de regionalización e industrialización del norte de América? ¿Qué acciones afirmativas impulsarán para la inclusión social y de género? ¿Cómo subir a la ruta de la transición energética al municipio? ¿Qué esquema de gobernanza metropolitana impulsarán? No me digan, por favor, que lo mejor está por venir.

@EdgarSalinasU