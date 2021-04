Recomienda López-Gatell vacuna a quienes se contagiaron de COVID

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recomendó este lunes vacunarse a las personas que padecieron COVID-19, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el mundo entero aún no se sabe cual es la duración máxima de la inmunidad ante la historia de haber tenido COVID o ante la historia de haber sido vacunados", dijo López Gatell durante la conferencia de prensa en la que se presenta el reporte técnico de la enfermedad.

Ante ello, dijo que la recomendación "es que toda aquella persona que ya le dio COVID, es muy probable que la mayoría tenga una respuesta inmune que le proteja, pero consideramos importante vacunar a todas y todos por varias razones".

Entre ellas "porque no se conoce científicamente en ninguna parte del mundo cuál es la duración de la inmunidad y puede ser que una persona que le dio COVID hace un mes en este momento ya no tuviera respuesta inmune suficiente".

Además, dijo que "existen distintas variaciones de la respuesta inmune que pueden tener las personas y eso depende de muchos factores como la edad, condiciones de saluda, alimentación, enfermedades, entre muchas otras", apuntó el funcionario.

Este lunes, el presidente López Obrador, quien hace una semana dijo que por recomendación médica se iba a vacunar, declaró que ya no se vacunará porque tiene suficientes anticuerpos tras haber padecido la enfermedad entre la última semana de enero y la primera de febrero.

"Consulté con los médicos y en un inicio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos", relató el mandatario durante su conferencia de prensa de todos los días.

Agregó que consultó a otros médicos "los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune".

