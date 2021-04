Complicado, panorama de Pemex

El Pemex del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo va a producir menos petróleo crudo que el de Enrique Peña Nieto, también prevé un panorama menos favorable para las reservas, inversiones, ventas y su aportación al fisco por la vía de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Incluso, la marca Pemex ha perdido valor. De estar posicionada en el mercado petrolero en 9 mil 10 millones de dólares en 2019, se redujo a 6 mil 892 millones para el año siguiente.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, plantea un escenario poco optimista en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025 que dio a conocer este lunes.

La producción promedio de petróleo crudo entre 2020 y 2025 se ajustó de 2 millones 385.5 mil barriles diarios -cifra comprometida en el único plan que esta administración ha presentado 2019-2023- a 2 millones 11.1 mil barriles diarios; la incorporación de reservas petroleras 3P o posibles por nuevos descubrimientos o reclasificaciones entre 2019 y 2023 se redujo de 7 mil 275 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a 4 mil 404 millones.

Los números se fueron más abajo si se consideran las metas fijadas en los Pre-Criterios de Política Económica 2022.

La venta de bienes y servicios tanto en el mercado nacional como de exportación caerá de 13 billones 211 mil 306 millones de pesos a 11 billones 240 mil 708 millones entre 2020 y 2025.

Su aportación al fisco cae de 2 billones 216 mil millones de pesos a un billón 919 mil millones entre 2020 y 2023.

En materia de inversiones está previendo que en la unidad de negocios de Exploración y Producción se reduzca de un billón 636 mil millones de pesos a un billón 543 mil millones entre 2021 y 2025, y en refinación pasará de 180 mil millones de pesos a 280 mil millones en el mismo periodo, pero en 2021 la mayor proporción se destinará al complejo de Dos Bocas.

LIMITANTES ECONÓMICAS

Estos resultados tienen que ver con que la empresa no descarta "que la situación pueda empeorar, aún con la expectativa del Fondo Monetario Internacional que pronostica un crecimiento del PIB de 3.8% en 2021, ante la aparición de nuevas variantes del Covid-19 que siguen limitando la actividad económica y el gasto de los consumidores".

Aunado a ello, Pemex reconoce precios del petróleo relativamente bajos durante 2020 y 2021, lo que está obligando a un replanteamiento de metas: "La recuperación del precio del petróleo está expuesta al efecto de una segunda ola de contagios, lenta recuperación, restricciones al mercado, rompimiento de acuerdo OPEP y sesgo ambiental en los comportamientos de la población", subraya.

Esto demuestra que el tope a la producción fijado por el Presidente "no se dio porque se quiera guardar para las futuras generaciones el petróleo, sino porque simple y sencillamente no tendrá capacidad para aumentar niveles de extracción entre 2021 y 2024", comentaron analistas.

"No me queda duda de que la reforma energética habría podido aportar más volumen de petróleo crudo que la estrategia seguida por este gobierno", indicó una fuente involucrada en la industria petrolera estatal y que pidió no ser citada.

"El cambio de discurso del Presidente de primero elevar la producción a través de Pemex y ahora querer guardar los recursos para generaciones futuras merece una explicación, porque estamos hablando de una revisión que de plumazo borraría ingresos de miles de millones de dólares al año con implicaciones para las finanzas públicas y para el entendimiento de las capacidades productivas de Pemex", sostuvo Pablo Zárate, analista del sector energético y director de Energía y Recursos Naturales FTI Consulting.

Es preocupante, añadió, porque el Presidente "está reconociendo que Pemex fue incapaz para materializar su visión y en lugar de tomar las medidas acordes a esa decisión, está solapando a la empresa estatal con el argumento de que es necesario ahorrar el petróleo".

México "está renunciado a aprovechar la riqueza petrolera que tiene en este momento".

