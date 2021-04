Hoy inicia vacunación contra el COVID en zona urbana de Saltillo

Tras las vacaciones de Semana Santa, se iniciará con la vacunación en el municipio de Saltillo. De acuerdo a información del representante del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, indicó que tres puntos de vacunación serán en la Universidad Agraria Antonio Narro y en la Universidad Autónoma d Coahuila, campus Arteaga, en este punto el acceso será presencial y otro más en vehículo.

El resto de los módulos estarán en el Centro de Convenciones de Saltillo y en las instalaciones de CANACINTRA.

El arranque será a las 8 am, y solo para personas de la tercera edad. El delegado ha pedido no acudir si no tienen cita. Cabe mencionar que el registro se hace a través de la plataforma habilitada por el Gobierno Federal. Una vez inscritos, personal de la Secretaría de Bienestar se comunican para dar la hora y el lugar en el que serán vacunados.

VER MÁS: Cuestiona Riquelme estrategia federal de vacunación antiCOVID

La vacunación a personas de la tercera edad inició en Coahuila, desde el pasado 15 de febrero en el municipio de Viesca. De manera paulatina se ha extendido los módulos en los 38 municipios de Coahuila.

A la fecha se han aplicado poco más de 240 mil vacunas a mayores de 60 años.

Fue el pasado domingo, 4 de abril, que 76 mil 500 arribaron a Torreón con destino a Saltillo.

Este lote de biológico AstraZeneca y los insumos llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Torreón a una temperatura de 4 grados Centígrados.

REVISARÁN PUNTOS

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC) informó que en esta semana se llevarán a cabo una revisión en puntos de vacunación en Saltillo, esto con el objetivo de conocer las condiciones en la que se encuentran.

Fue el día de ayer que trascendió que una persona de la tercera edad, habría fallecido, luego de encontrarse en condiciones precarias esperando ser vacunada en un punto de Torreón.

VER MÁS: Con largas filas, inicia vacunación en UAdeC de Torreón

Ante esto Hugo Morales, presidente de la comisión, informó que será a partir del martes que se realicen revisiones en los puntos que serán destinados para la vacunación de adultos mayores en Saltillo.

Añadió que aunque no se han recibido denuncias de forma física por las condiciones inadecuadas para adultos mayores en los puntos, se han recibido cinco asuntos el pasado 29 de marzo.

Expuso que se tiene la posibilidad de emitir medidas cautelares, en caso de que existan condiciones adversas y será la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que realice las recomendaciones pertinentes.

Recordó que en puntos de Torreón las condiciones observadas fue el exceso de estancia en las filas y falta de sanitarios.