Consignan a conductor que atropelló a un hombre en Piedras Negras

La delegación de la Fiscalía General del Estado en la región norte I con sede en Piedras Negras, dio a conocer que fue consignado al ministerio público el conductor de una camioneta que arrolló a un hombre y el cual falleció prácticamente de manera instantánea al golpear su cabeza contra la cinta asfáltica.

El detenido fue identificado como Oscar “N”, quien conducía una Pick Up, marca FORD, F-150, modelo 2008, color negro. Dicha persona manejaba la unidad por la avenida 16 de septiembre y lo hacía encontrándose bajo los efectos del alcohol; pues se determinó que presentaba primer grado de ebriedad al momento de registrarse el fatal accidente.

Dicha persona fue consignada al ministerio público de la FGE en la región norte uno, para que resuelvan su situación jurídica, pues cabe recordar que los hechos ocurrieron la tarde del Domingo de Pascua, sobre uno de los cuerpos de la avenida 16 de septiembre que se ha habilitado en doble sentido; pues actualmente se trabaja en la pavimentación de dicha vialidad.

Al transitar por dicha vialidad, no vio a un peatón que cruzaba la avenida y el cual, debido al golpe, su cabeza golpeo contra la carpeta asfáltica y falleció de forma inmediata. Hasta el momento, no se ha podido establecer la identidad del ahora fallecido, pues no portaba documento alguno, en el lugar se pudo localizar una tina que al parecer portaba el ahora occiso.

“Estamos en espera del peritaje terrestre, pero en el Informe Policial Homologado y según testigos, el peatón cruzaba sin precaución y entonces fue atropellado, por lo que se golpeó la cabeza con el pavimento. Pero en las próximas horas se va a definir la carpeta de investigación”, informó Santiago de Jesús Espinoza Eguía, coordinador de ministerios públicos de la FGE.