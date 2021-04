'Estoy secuestrada', dice la carta con la que abuelita pidió ayuda en centro de vacunación

"Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo", son las palabras que escribió una abuelita en una carta para pedir ayuda en un centro de vacunación contra COVID-19 en Iztapalapa.

"Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor", decía la carta que entregó a la enfermera que le aplicó la vacuna.

La enfermera entregó la nota a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaban el lugar y así lograron detener a las dos personas señaladas por la abuelita.

La mujer de 39 años de edad, quien fue identificada como la hija de la denunciante, y un hombre de 59 años, quien es su yerno, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

El hecho se registró este domingo en el centro de vacunación que está establecido en la escuela vocacional número 7 en la alcaldía Iztapalapa.

La abuela fue resguardada y trasladada a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.