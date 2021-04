Siempre adelante

Para ti querido flaco, con mi cariñoso recuerdo a tu querida madre Doña Tulita, el recuerdo de tantas agradables convivencias, que Dios nuestro Señor te de consuelo y a toda tu querida familia, Tulita vaya en paz con Dios ¡cumpliré con su encargo!

La convivencia y lo directo del trato nos regala amigos entrañables, saber de ellos y ver como su hambre de seguir preparándose no termina, de generosos compartir y prolongar su experiencia en las canchas los hace más queridos. Por allá en España mi Capitán, Alfredo Tena Garduño en comunicación con horario europeo me comparte sus avances en la maestría que actualmente cursa, siempre guarda un cariño enorme por la Comarca, como el la llama, cerrando nuestra conversación con un ¡saludos a la Comarca! Compartido me dice pasa esta práctica a Pony a sabiendas que junto a él colaboro en el cuerpo técnico de los Irritilas de San Pedro, sus frutos en las fuerzas básicas siguen dando frutos en el nido, hoy con jóvenes tomados en cuenta por Santiago Solari, recuerdo una de las charlas años atrás cuando en una visita al TSM me preguntó ¿Cuál te llamo la atención? Mi respuesta fue el centro delantero, Raúl Jiménez, lo mismo hace su hijo Omar, actual preparador físico del equipo de Salamanca en la segunda división española, que inicia su propio camino y que destaca como les decía en el futbol español.

Pero mención aparte merece mi querido y entrañable amigo Vinicio Bravo, gran símbolo y referente del americanismo, que afectivo como es y que lo hace ganarse el cariño y respeto de todos los que lo conocemos, comparte en clínicas en diferentes ciudades de los Estados Unidos y en nuestro país, puedo decir con plena seguridad que mis amigos son verdaderos americanistas, sin aspavientos, las fotos de Vini con el gran Cristóbal Ortega me lo confirman. Vini es un gran talento de esos que en toda institución son necesarios y se hacen indispensables, posee la “difícil facilidad” de hacer comprender el compromiso con una gran cuota de humildad y sin falsos paternalismos.

Siempre adelante queridos amigos, pero, sobre todo, siempre en mi corazón. ¡Hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño // [email protected]