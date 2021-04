Estilo Almada

El estilo es la clave del éxito para cualquier tipo de profesión. El ser plano o copión jamás te lleva a nada. Por eso cuando alguien critica tu trabajo uno debe de estar tranquilo porque quizá el estilo no guste pero por lo menos se tiene uno.

Santos Laguna a pesar de tantas lesiones y adversidades está en el cuarto lugar en la tabla después de 13 fechas ya. La temporada de hasta el momento 22 puntos debe ser considerada un éxito. Lo que viene será ganancia y en repesca o liguilla, Santos firmará un esfuerzo verdaderamente loable y admirable que lamentablemente pienso hoy que no les va a alcanzar para ganar algo. Así es muy complicado, Almada hace hasta lo impensado para parar un once competitivo y casi siempre lo logra, sin embargo, al intentar darle un impulso a su equipo para seguir en el mismo nivel de presión e intensidad, de la banca más bien entran problemas y no soluciones. Contra Chivas los cambios desdibujaron al Santos pero no por culpa de Almada sino por la incapacidad de los que ingresaron, sobre todo nuestro querido paisano el Mudo Aguirre y la decepción de la temporada hasta el momento que es el delantero chileno Ignacio Jeraldino.

Este Santos ha subsistido de manera casi milagrosa porque su entrenador tiene un estilo, si, quizá no sea un DT con muchas variantes de sistema pero lo que el uruguayo imprime en sus jugadores es eficaz y ayuda a que sus once estén más cerca de ganar que de perder. Sobre todo en este torneo ha sido muy claro que con distintas alineaciones este Santos no palidece ante nadie, busca siempre anotar, hacerle daño a su rival, no baja la intensidad bajo ninguna circunstancia y cuando es superado por equipos que lo superan en calidad, ha encontrado a en su joven portero Carlos Acevedo un verdadero héroe que sin duda ha sido factor en esta buena cosecha de puntos.

Almada respeta un estilo y trabaja sin quejarse con todo y que los infortunios de su equipo en cuanto a lesiones y enfermedades (COVID) le han pegado con una frecuencia digna para hacer un reportaje. El uruguayo ha hecho méritos para que la diosa fortuna lo asista aunque sea una vez este semestre y le alinea los astros. El profe se merece que le peguen dos o tres apuestas y le regresen sus lesionados en buena forma. Se ve complicado pero este Santos en la liguilla con Valdés, Ayrton y Gorriarán debería ser otra cosa y quizá más cercano a dar una campanada que con lo que hay hoy luce prácticamente imposible.

Manye Castil // @manyecastil