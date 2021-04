Uber indemnizará a mujer ciega a la que le negaron viajar con su perro guía

Una mujer a la que el servicio Uber le negó el servicio dado que tenía que viajar con su perro guía, debido a que es ciega, acaba de ganar la demanda contra la empresa de transportes y ahora recibirá 1.1 millones de dólares, 22 millones de pesos.

Lisa Irving detalló en su demanda 14 situaciones que involucraron a su perro Bernie, de raza labrador, entre 2016 y 2017, principalmente en San Diego, Estados Unidos, donde ella vivía. Según dice, en total hubo más de 60 incidentes en que conductores Uber le negaron el servicio por viajar con su perro guía, incluyendo viajes que necesitaba hacer para citas médicas, para ir al trabajo y hasta para un servicio religioso de Nochebuena, informan los medios locales.

"Uber permitió que los conductores que discriminaban a los usuarios discapacitados siguieran conduciendo sin disciplina", señala el fallo tomado por la Asociación de Arbitraje de Estados Unidos.

Del total que Uber pagará, 324 mil dólares, 6 millones y medio de pesos, serán para Irving, mientras que unos 805 313 dólares, 16 millones 300 mil pesos, se utilizarán para cubrir los costos legales.

Irving dijo que el problema no sólo fue que varios conductores no le dieran servicio, sino que varios de los que sí aceptaron llevarla, no la trataron con respecto. Según dijo, uno de los conductores le permitió subir con el perro, pero eventualmente amenazó con bajarla, pues ‘le molestaba la presencia de Bernie’.

"[El perro] estaba limpio, se portaba bien, estaba muy tranquilo y siempre bajo mi control", aseguró ella, lamentando por lo que tuvo que pasar.