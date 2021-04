Paty Cantú descarta reencuentro de Lu

Paty Cantú se ha consolidado como una de las cantantes más fuertes de México, alcanzando la fama como solista luego de haber comenzado en el dueto Lu.

La agrupación, conformada entonces por la intérprete de Afortunadamente no eres tú y Mario Sandoval, llegó con fuerza a la década de los 2000, sin embargo, Paty continuó cosechando éxitos luego de su separación en el año 2007.

Recientemente, en el programa Pinky Promise, Cantú reveló las principales razones por las que el dueto de disolvió, asegurando que no hay posibilidad de reencuentro.

La cantante contó a Karla Díaz "Teníamos presentación el Metropolitan, porque con él (Sandoval) sólo hice Metropolitan, yo sola he hecho Auditorios, pero bueno, me gritó horrible que el proyecto se terminaba, previamente siempre me amenazaba con eso, invitaba a otras niñas para reemplazarme". Agregando "Me pedían que no bailara o me moviera mucho cuando cantara para que no le robara atención. Ese día entró a mi camerino y me dijo 'el proyecto se acabó'. Yo le hablé a mi hermana y después de llorar, salí como si nada, a dar las presentaciones que faltaba. Le pedí a mi hermana que no dijera nada".

La cantante agregó que aunque no había considerado ser solita, con el tiempo se dio de forma natural. Cantú también admitió que conoce la forma en la que él se expresa de ella, siendo esta siempre positiva, a lo que señala se encuentra agradecida, sin embargo, nunca haría un reencuentro de Lu.

Reveló también, que uno de sus temas más exitosos, No fue suficiente está inspirado en el cantante Mario Sandoval, explicando que, aunque parece que habla de amor, ella se refiere a todos los años en que "aguantó" preguntándose a sí misma "en dónde estaba su amigo, que alguna vez fue como su hermano". Terminó diciendo que aprendió lo que no volvería a vivir.