Aprueba IEC presupuesto para independientes en Coahuila

A tres horas de iniciar las campañas electorales, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sesionó y aprobó el financiamiento público para candidatos independientes.

De acuerdo con información del IEC, serán nueve ciudadanos los que contenderán por una alcaldía en el estado de Coahuila.

El instituto cuenta con una bolsa de 759,558 pesos para los ciudadanos que competirán sin el respaldo de un partido político. Al ser nueve candidatos, estos contarán con 84 mil 397 mil pesos para realizar campañas electorales hasta el mes de junio.

Cabe mencionar que a partir de las cero horas de este domingo se inició con la petición del voto. Las elecciones se realizarán el próximo domingo 6 de junio.

En el caso de los ciudadanos que compiten por una alcaldía de manera independiente, en caso de no obtener el triunfo, si reunieron al menos el 3 por ciento de la votación valida total, podrán obtener una regiduría.

ELECCIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Cabe mencionar que estas elecciones se realizan en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19; aunque el semáforo epidemiológico en Coahuila está en verde, el virus aun está presente en la entidad y deberán de cumplirse protocolos sanitarios durante las campañas y el día de la jornada electoral.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en Coahuila, al corte de ayer se contaba con un registro de 419 casos activos y 88 personas hospitalizadas en áreas COVID.

Desde el inicio de la pandemia, en Coahuila 68,750 personas han sido infectadas y 5,879 personas no lograron sobrevivir a este virus.

Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IEC han establecido protocolos de actuación como es el uso obligatorio de cubrebocas, colocación de gel antibacterial y un aforo reducido en áreas cerradas.

Asimismo se privilegia las actividades al aire libre. Aunque legisladores locales han pedido que los funcionarios de casilla sean vacunados para que no corran riesgo de contagio, el Gobierno federal no ha dado una respuesta satisfactoria.

El año pasado Coahuila e Hidalgo fueron estados pioneros en realizar elecciones en medio de la pandemia. Según autoridades electorales, el saldo fue blanco, pues no se registraron brotes.

Sin embargo, partidos políticos estatales que perdieron el registro culparon a los órganos electorales de ello, al argumentar que hubo poca participación ciudadana por miedo a los contagios y ello derivó en la escasa votación y por ende de su desaparición.

Por ejemplo, el extinto partido de la Revolución Coahuilense, que perdió el registro el pasado 13 de enero, dijo que realizar elecciones en medio de la pandemia perjudica a partidos locales.

A lo que la Consejera Presidenta, Gabriela de León Farías, pidió que no culparan al instituto por algo que no lograron: el voto ciudadano. "No se vale acusar al Instituto de Coahuila de situaciones que no son y que no hicieron mención en tribunales".

En cada elección, local o nacional, los partidos que no logran obtener ni el 3 por ciento de la votación total pierden el registro.