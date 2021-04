Llega a Piedras Negras menor migrante de Honduras; busca cruzar a Estados Unidos

Con tan solo 13 años y tras huir de su casa en Honduras, un menor migrante llegó a Piedras Negras la tarde de ayer sábado con la intención de cruzar a Estados Unidos; sin embargo, fue ubicado en el Paseo del Río y aunque se le dio aviso al Instituto Nacional de Migración (INM), esta dependencia no lo atendió, ni ninguna otra, por lo que fue enviado a un refugio temporal.

Cabe mencionar que mientras se conversaba con el menor José Adalid, llegó Darwin Alejandro Euceda Ramos de 25 años, originario de Honduras, quien explicó que vienen viajando juntos desde que coincidieron en Lecherías, pues las personas con los que viajaba el menor se entregaron a las autoridades migratorias y al sentir compasión por el pequeño, decidió aconsejarlo sobre cómo abordar el tren y llegar hasta esta frontera.

Luego de casi tres horas de espera, tanto el menor migrante como el adulto, fueron trasladados al albergue temporal que tiene habilitado la coordinación de Protección Civil del Estado en la región Norte.

Cabe mencionar que el menor fue localizado cuando caminaba solo por el Paseo del Río y al ser cuestionado por los vigilantes del municipio, les dijo que venía de Honduras y buscaba llegar a Estados Unidos, pero no contaba con documentos para permanecer de forma legal en México.

Al reportar el hecho al Instituto Nacional de Migración, las autoridades manifestaron no contar con gasolina en las unidades y posteriormente no respondieron la llamada de los vigilantes; posteriormente se llamó a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) del municipio, pero al llegar al Paseo del Río, dijeron que no tenían a donde llevarlo, considerando que las restricciones sanitarias mantienen cerrados albergues para migrantes.

Luego de un par de horas en espera para recibir respuesta alguna de las autoridades que pudieran atender a Euceda Ramos y José Adalid, se pudo tener contacto con las autoridades de Protección Civil del Estado de Coahuila, quienes tienen un albergue a donde fueron canalizados.