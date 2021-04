Los señalados de la gira

La Selección Mexicana vio su primer ciclo concluido el pasado martes y dejó más dudas que aciertos para el estratega tricolor Gerardo Martino, quien deberá conformar un equipo competitivo de cara a la Copa Oro, la Liga de Naciones y las próximas eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Pero sin duda alguna esta fecha FIFA también sirvió para conocer en qué nivel andan “los de siempre”, pero que nos deja claro que algunos de ellos no deben volver a jugar ni un minuto en el combinado nacional, o no mientras no mejoren su rendimiento.

La primera cuestión que surge es la de por qué Martino llamó a cuatro porteros y solamente dos delanteros, cuando se jugaron los dos tiempos de cada partido con el mismo guardameta y en ambos duelos sin un delantero en la punta del ataque, algo que seguro veremos mucho sin Raúl Jiménez.

El nivel de elementos como Jonathan Dos Santos, Carlos Salcedo, Érick Gutiérrez, Héctor Herrera o Rodolfo Pizarro, los dejó seriamente señalados por su paupérrimo nivel futbolístico, siendo este último el que más, pues en ninguno de los dos partidos pudo demostrar algo de lo que en su tiempo le destacaba el colombiano Juan Carlos Osorio, ex técnico de México.

La segunda duda que surge para “El Tata” fue el esquema que debe implementar sin un “9” fijo, puesto que con el famoso 4-3-3 o con el 4-5-1 es necesario ese hombre gol que por el momento no existe en el combinado azteca, pero que se empeña en mantener en espera del regreso de Jiménez.

ROMO Y ORBELÍN SE CONSOLIDAN

El que terminó por aquietar las dudas fue el mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo, quien demostró en el partido que le tocó disputar el por qué es considerado el mejor jugador mexicano de la Liga MX en la actualidad.

Un jugador diferente que se puede acomodar clavado en el centro del campo, frente a los centrales, como tercer defensor, de pivote o hasta de lateral; sin duda, un “todo-terreno” que necesitaba urgentemente México.

Otro que demostró su valor fue Orbelín Pineda, con un gran nivel plasmado en los minutos disputados en ambos duelos, lo más cercano a un “falso 9”, ante la ausencia de ideas de los atacantes que le acompañaron.

Ambos elementos celestes confirman el gran momento que viven junto a su club en la Liga MX, donde anoche enfrentaron a los Bravos de Juárez, en actividad de la fecha 13 del Guardianes 2021.

LAS GRANDES AUSENCIAS

Hubo algunos elementos que sin duda nos hubiera gustado poder ver en esta “mini gira” que sostuvo el Tricolor en tierras europeas y que nadie se hubiera molestado si se les considera para probarse de cara al Mundial del próximo año.

La mayor ausencia fue sin duda la de Santiago Ormeño, el delantero de Puebla es el mejor anotador mexicano en el actual torneo y ante la falta de un delantero centro, hubiera sido de gran apoyo como referencia.

Otro más fue Carlos Acevedo, el portero de Santos, que increíblemente para la dirección técnica comandada por Gerardo Martino esté por detrás de Hugo González o Jonathan Orozco, ante el gran nivel mostrado en los más recientes torneos.

Víctor Duarte García // [email protected]