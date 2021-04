Y de no suceder otra cosa hoy, el poco eficiente Instituto Electoral de Coahuila (IEC) deberá entregar las acreditaciones o aval de los respectivos registros a diez aspirantes a la alcaldía de Torreón, correspondientes a once partidos políticos en la provincia de Coahuila: los que apenas llegan a tres seguidores, UDC, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Por México y PT -este último, por cierto, no lleva candidato-, y los que verdaderamente tienen posibilidad: PAN, Morena y dos que van en una extraña coalición, PRI-PRD. Ya que mañana domingo 4 de abril comienzan las campañas de acuerdo con el calendario electoral, nuestros intrigosos subagentes, que están pendiente de la secuela "Lo que el INE se llevó", dicen que sigue en el aire la candidatura del ex "hooligan" panista ahora convertido a Morena Luis Fernando Salazar, que ni es candidato ni se sabe si podrá iniciar campaña.

Don Luis Fernando presentó un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión del INE que impidió los registros de varios suspirantes de Morena a una alcaldía en la provincia porque "omitieron" presentar informes de los gastos de precampaña. Pese a que esto no ocurrió solo en Coahuila, el candidato más fitness despotricó contra los consejeros del INE, por lo que ahora, y de acuerdo con los que le saben a la cosa electoral, tiene cuentas pendientes que arreglar y tendría que esperarse hasta el 25 de abril a que la Sala dé una respuesta. Pero como en el partido de moda todo se puede esperar al amparo de su dirigente nacional, Mario Delgado, que ya empezó a convocar a la resistencia civil pacífica.

****************

Desde el cañón de Rancho Nuevo en la Sierra de Arteaga, situado a aproximadamente 50 kilómetros de la "capirucha" del sarape y el pan de pulque, nuestros subagentes, disfrazados de brigadista, nos reportan que al "góber" Miguel Riquelme le gustó tanto su faceta de apagafuegos que incluso instaló casa de campaña y todo para pasar allá estos días de Semana Santa, porque están a punto de controlar y extinguir el agresivo incendio que ya lleva más de dos semanas. Aunque, a decir de los expertos, lo que verdaderamente ha ayudado a combatir el siniestro fue el avión DC-10 Air Tanker que rentaron a una empresa de Albuquerque, especializada en el combate de incendios forestales y cuya capacidad de descarga es de 40 mil litros de agua por tiro, además del químico retardante. Pese al pago en dólares contantes y sonantes que tuvo que hacer el "góber" rijoso, al tener que rascarse con sus uñas, por parte del Gobierno Federal no le contestaron ni el teléfono; por más llamados que se hicieron para que volteara sus ojos a Coahuila, solo recibió el "fuchi". Lo más que hizo la Cuatroté fue la aparición del superdelegado con las manos vacías a tomarse la foto, lo mismo que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Por eso llama la atención que el mandamás del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijera vía Twitter que la 4T contribuyó al combate del incendio de Coahuila y Nuevo León con el bombardeo de nubes, llama la atención de los más escépticos y hasta de los propios "fifís" con cabañas en la sierra coahuilense, la "fantasía" que se aventó la Federación con el "bombardeo" de nubes, que a decir de nuestros subagentes disfrazados de brigadistas, al menos en la parte de Coahuila no sucedió dicha acción, es más, ni los mandatarios de Coahuila y Nuevo León fueron avisados.

****************

Nuestros subagentes, bronceados porque hicieron "Acapulco en la azotea", nos reportan que este lunes en la reunión del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, que presidirá el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, la cosa se pondrá color de hormiga. Se hará una rigurosa evaluación de los operativos de vigilancia realizados en la Semana Santa, ya que la instrucción fue clara respecto a vigilar aforos en restaurantes, actividades en quintas, albercas, fiestecitas y demás, porque habrá que monitorear si no hay rebrotes en contagios. Además se resolverán unas solicitudes de conciertos que están pendientes y, desde luego, los avances en la polémica vacunación de adultos mayores que en Torreón ha sido caótica. Pese a que operaron dos macrocentros para inocular a la población, "tronaron" porque el superdelegado del Gobierno federal en la provincia de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, y los Servidores de la Nación no quisieron recibir ayuda del Estado ni del Municipio, y en modo "chimoltrufia" un día dijeron que sí se vacunarían, otro que no, y otro que quién sabe, tal vez, puede ser; que no se atiende en el Tecnológico de La Laguna, que nada más en el Coliseo y que mejor se irán a La Partida o al antiguo edificio de Ciencias Políticas de la UA de C. Los subagentes cizañosos nos comentaron que a una semana de que empezaron la inmunización por la visita del presidente López Obrador traen a los adultos mayores como canicas en caja grande, es decir, de un lado a otro.

****************

Todo se encuentra listo para que mañana domingo comiencen las campañas por las alcaldías. En Torreón la carrera por la presidencia municipal es una de las que han generado mayor interés por la lucha que se desatará por parte del "resucitado" PRI, que sueña con recuperar Torreón, y por parte del PAN, que suspira por conservar el segundo Municipio más importante de la entidad, tras 4 años de gobierno blanquiazul. Los subagentes, disfrazados de urna electrónica de esas que el IEC dizque sanitiza, nos reportan que el suspirante del tricolor, el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, por ser Domingo de Resurrección dirigirá un mensaje vía redes sociales a manera de arranque virtual, pero el evento fuerte será el lunes en el Teatro Nazas, donde además de hacer su oferta política, lo acompañarán la crema y nata de la clase política priista; incluso podría acudir el dirigente nacional de ese partido, "Alito" Moreno (aunque no se sabe si más bien para restarle votos). Del "carnal" Marcelo Torres se sabe que en su "war room" ya se dan los últimos detalles para la convocatoria este domingo por la tarde en la Alameda Zaragoza para personalmente acercarse al electorado, que es lo que a él más le gusta; y prepara además un mensaje que también transmitirá vía redes sociales con su banderazo de arranque.

****************

A quien se le juntaron dos campañas electorales fue al oficioso excontralor de Torreón Lauro Villarreal, quien está operando la campaña del tricolor en Torreón, y por otra parte tiene sus tejes y manejes en Francisco I. Madero, a través de Morena, en la campaña de reelección del alcalde Jonathan Ávalos. Nuestros subagentes, disfrazados de banderines chafas, nos cuentan que tiene a un muy cercano en la Cautroté de "Chávez"; se trata de Luz Ángel de Luna, quien "se cambió" de partido después de trabajar en el área de controlaría de la última administración del PRI en Torreón, y ahora cobra como asesor de don Jonathan. A decir de los subagentes, don Lauro está manejando a diestra y siniestra desde Saltillo para operar la campaña con la que buscan recuperar la presidencia municipal más calurosa del país, o sea Torreón, pero para ello ha mandado a todos los laguneros que han estado becados en el Gobierno estatal y, como todos se sienten "jefes", al único que no le prestan atención es al propio candidato priista Román Alberto Cepeda. Incluso hay quienes se preguntan si don Lauro verdaderamente está operando para el tricolor, ya que mandó como avanzada a la eterna zarina de la cultura Sofía García Camil, quien no solo no junta ni tres votos, sino que en las pasadas elecciones ha hecho campaña, pero por los candidatos de Morena. Incluso la semana pasado se reunió con el excandidato a la gubernatura de Coahuila Javier Guerrero, seguro para ver temas relacionados con la cultura y el Seguro Social, por lo que ha tenido que sacarse de la manga cuanto evento le sea posible para justificar su presencia en Torreón, y fue tan sorpresiva su aparición de "trabajo" en su ciudad natal que ni oficina tiene para despachar y las ruedas de prensa virtuales las hace desde oficinas prestadas en el Centro de la ciudad, las que por cierto ya fue a ver un oficioso funcionario del INE. Aunque el Estado aún tiene uno que otro edificio cultural que no ha dado en comodato, como el Museo de la Revolución o las oficinas del Centro de Lectura Digital en el Complejo de La Jabonera.