EUA, con más paisanos vacunados que México

Entre el 21 de enero y el 31 de marzo, el presidente que más mexicanos ha vacunado se llama Joe Biden. Y del 1 de abril en adelante, de acuerdo con la información, seguirá inmunizando a más mexicanos que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, hasta que el número de mexicanos se agote en Estados Unidos.

Sólo basta ver las estadísticas de México y EUA, el número de vacunados en promedio al día en México es de 64 mil dosis, mientras que en la Unión Americana es de 1 millón 900 mil vacunas.

Una notoria diferencia ante un gobierno estadounidense comprometido con salvar vidas "y no tener que estar moviendo a seis personas por vacuna, entre soldados, mascotas de la nación y médicos como sucede todos los días en nuestro país", dice afligida y molesta Leída Ochoa, originaria de San Luis Potosí y con residencia en Los Ángeles, California."Espero que la historia juzgue como debe ser a López Obrador y a sus incondicionales, quienes hoy ya son responsables de miles de muertes de mexicanos por su incapacidad e intereses políticos".

De acuerdo con datos oficiales de EUA e información de varios grupos poblacionales, en promedio se puede concluir que de los más de 330 millones de habitantes en la Unión Americana, alrededor de 18% son de origen latino, unos 59 millones 400 mil. Y de ellos, 63% son mexicanos o de origen mexicano; es decir, unos 37 millones 500 mil cerrando números y ya incluidos documentados e indocumentados.

Si se toman en cuenta datos del Departamento del Trabajo de EUA, de varias publicaciones de estudios de ONG, entre las que destacan el Pew Research Center, la Current Population Survey y universidades, se obtiene que, por lo menos, un promedio de 4 millones de hombres y mujeres mexicanos o mexicoamericanos de65 años o más ya han sido vacunados.

De igual manera, considerando que de los aproximadamente 3 millones de trabajadores agrícolas en EUA, casi la mitad son mexicanos o de origen mexicano, cerca de 1 millón ya fueron vacunados. Si se suman los demás trabajadores indispensables, como médicos, obreros, empleados en supermercados, farmacias, escuelas, aeropuertos, etcétera, mexicanos y mexicoamericanos, sumarían en este momento, alrededor de 9 millones más, según cálculos de especialistas consultados. Esto daría un total promedio de 14 millones de mexicanos vacunados, cifra que seguirá creciendo hasta completarse casi toda la comunidad mexicana.

En México, de acuerdo con las cifras de Our World in Data, suman 7.85 millones de vacunas. En un comunicado, la Secretaría de Salud explicó que hasta este viernes se han administrado entre la población mexicana 8 millones 334 mil 250 dosis.

"Es vergonzoso que los mexicanos fuera de su país se sientan más seguros y mejor tratados en la pandemia en este país, por no mencionar muchas otras áreas", comenta Alfredo Cermeño, tercera generación originario de Los Ángeles, de abuelos paternos y maternos mexicanos. "Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver", dice en relación con el sistema de vacunación en México.

Hay que sumar que desde el 22 de marzo, por órdenes del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a partir del 1 de abril, por órdenes del gobernador de California, Gavin Newsom, se ha comenzado a vacunar a todos los adultos a partir de los 50 años y que poco a poco irán bajando la edad. El condado Miami-Dade rebajó la edad a 40 años desde el 29 de marzo y a partir del 5 de abril, se vacunará a toda persona de 18 años y más. Igualmente, Nueva York comenzará a inmunizar a todo adulto a partir del 6 de abril y desde el 15 de abril, en California, a toda persona de 16 años o más.

Por órdenes de Biden toda la Unión Americana comenzará a vacunar a todo adulto, de cualquier edad, a más tardar desde el 1 de mayo. "Aquí no andan con siervos o no siervos, con soldados, ni pidiendo datos electorales, aquí están para salvar vidas (...) y a la mayor velocidad posible", comenta Mandi Moreno, residente en Miami, Florida y originaria de Veracruz, "no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza ante el mundo y los mexicanos [dentro y fuera del país], por la manera que han estado haciendo las cosas".

"¿No que a finales de marzo iban a estar vacunados todos los viejitos? Y luego que para abril, eso es no tener palabra ni madre, les faltan pantalones al [subsecretario Hugo López] Gatell y al presidente [López Obrador]", dice muy molesto Jaime Ordoñez, de Monterrey, residente en Chicago, Illinois. La gente dice: 'No les deseo nada malo [a los gobernantes responsables], aunque lo están haciendo muy mal'. No tengan miedo, díganlo, son unos hijos de la tiznada, ojalá se los lleve el tren".

En EUA se acoplaron parques, complejos deportivos, escuelas públicas, farmacias y supermercados para llevar a cabo la vacunación de manera masiva; además de clínicas y hospitales. Se abrieron páginas de internet, se asignaron teléfonos y correos electrónicos para un registro rápido y sencillo. Durante la vacunación sólo se pide una identificación para confirmar que se está en el registro y nada más. Se ejecuta la dosis antiviral, se mantiene al vacunado en observación por media hora en otras áreas designadas y listo.

Una vez abiertas las edades en todo EUA para las vacunas, se prevé que la población quede protegida contra el COVID-19 a más tardar a finales de este año; por aquello de las segundas dosis.