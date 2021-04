Pedí a Dios que lo perdonara: María Elena Ríos sobre la muerte de agresor

Tras la noticia del deceso de Ponciano "N" en el penal de Tanivet en Oaxaca, confirmado este viernes a EL UNIVERSAL, María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente del ataque con ácido cometido por el hoy occiso y su hijo, Rubicel "N", por órdenes del exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, lamentó lo sucedido a quien enfrentaba un proceso por tentativa de feminicidio en su contra.

"En algún momento mencionaron que su salud no era buena, por eso en algunas ocasiones se aplazaron las audiencias que estaban programadas. Pero como en continuas ocasiones me hacen así para dejar pasar el tiempo, no supe qué creer", detalla. Sin embargo, María Elena se preocupó en algún momento por el estado de salud de su agresor.

"Me siento muy desconcertada por las cosas que han pasado a lo largo del proceso, tengo que interpretar mi situación personal de lo que siento y tengo que interpretar la situación legal. La muerte del señor, aún no la asimilo… me hace sentir de alguna manera mal, porque a veces las personas toman decisiones en el momento, sin pensar en las consecuencias. Él, cuando aceptó participar en el ataque, no pensó en lo que me iba a pasar", dice.

La muerte de Ponciano "N" sucede a pocos días de cumplirse un año desde que Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra María Elena, se entregara a las autoridades estatales, el 6 de abril de 2020.

Temor por su integridad

Luego de confirmar que el deceso de uno de los señalados como autores materiales del ataque contra María Elena no entorpece el proceso legal, su abogada, Diana Cristal González Obregón, precisa que se han logrado avances significativos en vías de que el caso no quede en la impunidad.

"Hay suficientes medios de prueba con los que tenemos la confianza de que se logre la condena por el terrible delito de tentativa de feminicidio que sufrió María Elena", puntualiza.

Al respecto, agrega que además hay pruebas y hechos para una sentencia condenatoria, así como para la reparación del daño. Por otro lado, afirmó que le causa suspicacia la forma en la que sucedió el deceso de Ponciano "N", toda vez que en el caso ha habido lagunas y omisiones por parte de las autoridades, a pesar de que se han ganado las batallas legales.

"Estamos en un proceso frente a las leyes y es de conocimiento público que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló un monto de más de 500 millones de pesos", agrega.

No obstante, manifesta la preocupación por la integridad de María Elena, su familia y de ella misma, como abogada de Malena, por lo que pidió al gobernador Alejandro Murat, así como al Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert, que aceleren la investigación para ejecutar la orden de aprehensión pendiente contra el hijo de Vera Carrizal. En tanto, solicita también al Tribunal local que no haya dilación en el proceso para lograr una sentencia.

"Si eso le pasó a él estando adentro, imagínate a lo que estamos expuestas nosotras, estando afuera", dice.

Por otra parte, reconoce que ha habido empatía y apego a derecho por parte del Tribunal, para evitar revictimizar a María Elena; sin embargo, teme que el deceso de uno de los acusados, cause que se frene el avance del proceso.

"Debe haber una agilización mayor para que avance el proceso, porque lo que acaba de pasar puede verse de una manera negativa, por la peligrosidad a la que está expuesta María Elena y su familia, y también yo. Por eso, de la manera más respetuosa expreso mi suspicacia ante este hecho", declara.

Asimismo, reitera que la noticia del fallecimiento de Ponciano "N" llegó a María Elena y su equipo legal a través de EL UNIVERSAL, por lo que llamó al fiscal a frenar la revictimización a la que continúa sometida y que se le informen en tiempo y forma los pormenores de su caso.

María Elena hizo uso de las redes sociales para pedir a Arturo Peimbert, fiscal general, que ejecute la orden de aprehensión pendiente en su caso, "ya que Rubén Vasconcelos (exfiscal) no quiso hacerlo. Mi vida y mi familia están doblemente expuestas", escribió.