INE rechaza a Edgar Ávila candidatura independiente por alcaldía de Monclova

El Aspirante a presidente municipal de Monclova, Edgar Ávila, externó su indignación al saber que fue descalificado por el Instituto Nacional Electoral como candidato, bajo el argumento de que no entregó la comprobación de sus gastos de precampaña, documentos que afirma hizo llegar a las autoridades un día antes que venciera el término legal para eso.

El sindicalista del Instituto Mexicano del Seguro Social insistió en que entregó la documentación de sus gastos el 16 de febrero, un día antes de lo estipulado por la ley que es el 17.

Consideró como una “maniobra” que lo hayan descalificado faltando apenas dos días para el arranque de la campaña.

Dijo que no se le da la oportunidad a defenderse ante los órganos correspondientes; “es fin de semana, son días de asueto por Semana Santa, y apenas 48 horas antes de que inicien las campañas electorales” apuntó.

Cuestionó por el momento en el que se le notificó. Explicó que el 17 de febrero debió entregar los documentos correspondientes a los gastos generados por su precampaña, y lo hizo el 16, un día antes del término del plazo.

Agregó que el lunes pasado recibió su constancia de registro como candidato independiente, emitido por el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). De no haber cumplido con los requisitos no hubieran extendido el documento, dijo.

“No hay tiempo de que yo me defienda. No hay tiempo de que yo argumente el porqué sí puedo ser candidato independiente para alcalde en Monclova” expuso.

Agregó que a otros candidatos a la alcaldía no se les ha amonestado o hecho por lo menos alguna observación por fallas, omisiones y errores cometidos durante su precampaña “pero a no me dejaron caer todo el peso y el rigor de la ley por un supuesto incumplimiento” afirmó.

Advirtió que peleará hasta las últimas consecuencias defendiendo su derecho, porque cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos marcados por las autoridades para postularse como candidato independiente.