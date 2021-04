Inicia protesta contra feminicidios en Quintana Roo

Colectivos feministas iniciaron una marcha desde el Monumento a la Revolución para exigir justicia por Victoria Salazar, mujer asesinada en Tulum.

En el inicio de la movilización grupos de encapuchados comenzaron destrozos en las estaciones del Metrobús ubicada sobre el paseo de la Reforma.

La marcha que estaba prevista iniciara del monumento a la revolución al Zócalo capitalino avanza en estos momentos sobre el paseo de la Reforma con dirección a la glorieta de Colón.

"No se va a caer, lo vamos a tirar" "Me cuidan mis amigas, no la policía" gritan las mujeres.

Entre mujeres piden no accionar y romper inmuebles a los alrededores.

La madrugada de este viernes autoridades capitalinas vallaron monumentos históricos en el primer cuadro de la ciudad para evitar destruir embargo la manifestación se moviliza por otra ruta a la que habían previsto las autoridades.