PAN y PRD respaldan a Maru Campus, candidata a la gubernatura de Chihuahua

Luego de que María Eugencia Campos Galván, candidata a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, las dirigencias del PAN y del PRD le expresaron su apoyo.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, expresó su completa solidaridad a "Maru" Campos y condenó una persecución política por parte del gobernador Javier Corral "en un burdo intento de beneficiar a Morena".

Por su lado, Marko Cortés, dirigente del PAN, expresó su respaldo y confianza a la candidata panistas, "mujer de resultado que será gobernadora de Chihuahua".

"En Acción Nacional confirmamos nuestro compromiso con la legalidad, el combate a la corrupción, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia", escribió el líder panista en redes sociales.

Por su lado, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, refirió que el nombre de Campos se agrega a "una larga lista de hombres y mujeres PRIANISTAS señalados por traicionar a su estado y país".

"Las y los mexicanos y los chihuahuenses se merecen un gobierno honesto, es inaceptable que sigan gobernando los corruptos de siempre", señaló Delgado.

Tras darse a conocer la vinculación a proceso de la alcaldesa con licencia por el delito de cohecho, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua aseguró que sus derechos políticos de votar y ser votada se mantienen intactos.

En un mensaje posterior al término de la audiencia, Campos Galván dijo que la vinculación no significa culpabilidad.

"La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al Ministerio Público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones", expresó.

Explicó que apenas comienza el proceso formal de investigación y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones en las que las pruebas presentadas serán llevadas por control judicial.

"Quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan sólo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el Gobierno del Estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a Morena", expresó.