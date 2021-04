Atlas buscará sacudirse la derrota y sumar

Atlas buscará sacudirse la derrota y comenzar a sumar para alcanzar al Atlético San Luis para evitar la multa de 120 millones. Salir del estadio Jalisco con la victoria y esperar un resultado negativo para el Atlético San Luis que enfrenta al Monterrey podrían dejar el sótano de la tabla de cocientes.

Luego de caer en el estadio Azteca ante Cruz Azul los Zorros del Atlas reciben este sábado en duelo crucial a los Xolos de Tijuana que vencieron a los Gallos de Querétaro en la Jornada 12 del torneo Guardianes.

Atlas lucirá con cuadro completo tras la incorporación del juvenil Jesús Angulo que llega motivado por ser uno de los anotadores en la conquista del boleto olímpico de la Selección Sub 23 comandada por Jaime Lozano.

Los Xolos buscarán llevarse los tres puntos para mejorar su posición en la tabla general, por ahora se localizan en el octavo lugar, con 16 unidades. León, Querétaro y Mazatlán están al acecho con 14 puntos.

El mediocampista rojinegro, Aldo Rocha dijo en entrevista que el Atlas no debe relajarse, pidió al equipo ser ambicioso aspirando a cosas importantes, sin dejar aun lado el tema porcentual. "No podemos relajarnos, debemos ser ambiciosos", pidió.

Señaló que de nada sirve hacer un buen torneo si al final se paga la multa de último lugar, eso los tendría fuera de la Liguilla.

Afirmó que la ilusión del Atlas es ser campeón.

Por su parte, en videoconferencia Miguel Sansores, atacante de los Xoloitzcuintle, señaló que el parón ayudó al equipo fronterizo para mejorar las fallas, los detalles ya con mira en Atlas y en la fase final del torneo.

"El parón de fecha FIFA nos ayudó mucho para mejorar en lo que habíamos fallado, en los pequeños detalles como nos comenta Pablo que hay que mejorar para este cierre de torneo", resaltó.

El director técnico de los rojinegros, Diego Martín Cocca, defiende a sus jugadores de las críticas por los errores arbitrales que han favorecido al conjunto tapatío.

"Las opiniones son respetables, todos pueden opinar, yo no presto atención, puede haber debate o comentarios, yo como cabeza de grupo en Atlas, me ocupo de Atlas, estamos pensando en hacer nuestro juego y sumar de a tres cada partido, lo que hagan los rivales es su problema, no nos podemos enfocar en otra cosa, porque tenemos que enfocar la energía en la expectativa que genera el equipo en lograr los objetivos", dijo el estratega rojinegro.

Atlas recibirá en el estadio Jalisco, ya con el 25 por ciento del aforo del inmueble abierto, a los Xolos de Tijuana este sábado, rival al que le reconoce su peligrosidad y buen manejo de balón.