Leyendas Modernas

Con la salida de Sergio “Kun” Agüero al final de la temporada, Manchester City se quedará sin referentes de esta última década revolucionaria exitosa que atravesó. Junto a Vincent Kompany y David Silva como exponentes principales, los Citizens tendrán su Santísima Trinidad inmortalizada en el Etihad.

Hace diez años aún se pensaba que en Manchester solo jugaba un equipo. Hasta que llegó el “Kun”. Sí, podemos decir que el proyecto Sky Blue empezó con la llegada de Kompany en el 2008, pero realmente alcanzó su objetivo tres años más tarde en el final más emocionante que se haya visto de una temporada de Premier League: El mítico “¡Agüeroooooooooo!

Así lo recordaba Rio Ferdinand, ex defensor del United, en un post de Instagram: “Este nombre, en este momento todavía me golpea en los momentos en que menos lo espero, como si fuese un rayo que sale de la nada”. Para dimensionar lo que ha hecho el delantero argentino en una década en Inglaterra basta con revisar los récords que ha batido: extranjero con más goles en la historia de la Premier (181), más veces elegido jugador del mes (7) y más goles en un solo partido (5) a pesar de que participó 66 minutos.

Y aunque en los últimos meses ha venido considerablemente a la baja, hay que recordar que en la 2014-2015 fue el máximo goleador de la temporada, con 26 goles en 33 juegos. Lo destacable aquí es que en las siguientes cuatro temporadas marcó al menos 20 tantos. Únicamente Thierry Henry logró hacerlo por cinco campañas consecutivas. También está a dos tantos de ser el máximo goleador para un solo club, con ello superaría a Wayne Rooney y sus 183 con Manchester United.

SEGUNDO TIEMPO

Agüero siempre apareció en la liga. De hecho enfrentó a 33 equipos de Premier League y logró marcarle a 32 de ellos: únicamente le faltó el Bolton Wanders, club que enfrentó en su primer juego como titular. El debate de si aparece, o no, pasa más bien en Europa y la exigencia azul en Champions.

Esta será la última bala que pueda disparar. Ya este próximo martes abren su llave de cuartos de final como locales ante el Borussia Dortmund, donde enfrente tendrían al sustituto del argentino: Erling Haaland. La liga prácticamente es un hecho, en la FA Cup son solo dos pasitos y en la Champions es donde tendrán que poner todos sus esfuerzos para concretar una temporada que más allá de condecorarse con un trébol, simbolizará la década de éxitos que marcó ahí Sergio.

En suma, creo que las leyendas modernas no terminan por forjarse completamente en un solo equipo. Los “One Club Man” están en peligro de extinción, y aunque Agüero no se haya formado con los Citizens, fue quien le dio la identidad necesaria al club para dar el siguiente paso en su proyecto. Me huele a que será un caso similar al de Luis Suárez con el Atlético, donde encontró un segundo aire. Habrá que verlo en verano.

TIEMPO EXTRA

Medios ingleses plantean la posibilidad de que el próximo verano el “Kun” Agüero cambie de equipo pero no de ciudad. Especulan con que iría al United, recordando el fichaje de Carlos Tevez por los Citizens justo después de ganar la Champions League con los Red Devils

Oscar Parra Silva // [email protected]