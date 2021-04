Buen día, estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. El día de hoy, muy temprano, arranca en Campestre Gómez Palacio el tradicional Torneo Anual de Semana Santa en su edición XLI, torneo que a diferencia de otros años, se jugará a 36 hoyos con dos rondas de 18 hoyos, iniciando hoy viernes 2 de abril con la primera ronda, y la ronda final este sábado 3 de abril. La actividad comenzó desde el jueves 1 de abril con un rompe hielo y una competencia de short out, el cual será de manera diferente, ya que será en un simulador virtual que ya fue instalado en el salón azul del añejo club, donde todos los participantes del torneo tuvieron el derecho de hacer un tiro y pudieron comprar uno o más tiros extras, esto con el fin de calificar a la gran final, donde habrá un premio muy atractivo a quien logre realizar un hole in one durante esta final, que será el día sábado a una distancia de 175 yardas, se hará acreedor a un simulador virtual.

Dentro de los atractivos del torneo está también el premio al primer hole in one que se realice en el difícil hoyo 12, el cual será un automóvil último modelo, mismo que ya está en exhibición dentro de las instalaciones del club. En caso de no realizarse este hole in one, dicho automóvil será rifado entre los participantes del evento en la ceremonia de clausura y premiación, esto además de atractivos premios de O´yes que constan de dinero en efectivo, en los diferentes hoyos par tres del campo; además de una gran cantidad de artículos, cortesía de los diferentes patrocinadores que también serán rifados, se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría que por primera vez jugarán todas las categorías al 80% de hándicap y bajo el sistema Stable-Ford, con excepción de la Primera Categoría, que jugará Stroke Play. Sin duda, un gran ambiente el que se vivirá este fin de semana en el Campestre Gómez Palacio, recordemos que tanto este torneo como el anual del mes de septiembre, fueron cancelados por la pandemia, por lo que los jugadores locales estaban ya deseosos de tener un evento de esta naturaleza en su campo, con la excelente administración de Jesús Obeso y su página Speitour, donde se podrán consultar todas las salidas y resultados del torneo. Suerte a todos los jugadores (as) que vayan a participar y el mayor de los éxitos para el comité organizador y para el club. En otras noticias de la zona, en próximos días se estará llevando la asamblea de la Asociación de Clubes de Golf del Norte (ACGN), Asociación que preside desde el año 2008 el ingeniero Miguel Ganem Estévez, realizando una estupenda labor a lo largo de todos estos años, quien dejará el cargo logrando cosas muy importantes para toda la zona y ubicándola como la segunda zona más importante, golfisticamente hablando, solo por debajo de la zona Valle de México, la cual es la de mayor cantidad de golfistas en el país. Desde aquí mis felicitaciones para él y todos los comités que la integran, además de su equipo de trabajo, agradecerle de manera muy personal todo el apoyo y confianza que tuvo hacia mi persona, próximamente les informaré cómo quedará conformada la nueva mesa directiva de la Asociación, a la cual pertenece la Comarca Lagunera. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Alberto González Margain // [email protected]