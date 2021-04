VIRAL: Ciervo impacta contra autobús escolar y aterriza en estudiante dormido

Las imágenes que fueron registradas por la cámara de seguridad del camión durante el día de ayer, muestran el momento exacto en el que el animal impacta contra uno de los cristales frontales cayendo repentinamente sobre un estudiante que iba dormido en los asientos delanteros.

Tal como se observa en el clip que se ha vuelto viral en redes sociales, tras unos segundos el animal parece recuperarse del impacto y el conductor se detiene para que éste baje de la unidad.

Al parecer el animal trataba de cruzar la carretera cuando se estrelló con el vehículo.

Surveillance video shows a deer jumping into a Virginia school bus as a student was trying to sleep https://t.co/fcMW8zup4o pic.twitter.com/QkVpSLXatg