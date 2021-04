Ridiculizan fotografía de casa en venta porque ‘hay alguien escondido bajo las sábanas’

La escena es interesante porque usualmente cuando se toman fotografías de un inmueble en venta, que está por el momento ocupado, se les pide a los dueños que estén listos y tengan su hogar limpio y ordenado, lo que aquí no es el caso, recoge el diario Mirror.

“Me encanta que esta persona dijera: podría levantarme de la cama mientras el agente inmobiliario toma una foto o podría convertirme en un bulto en la cama", escribe quien compartió la imagen.

Just love that this person was like, I could get out of bed while the estate agent takes a picture or I could become b e d l u m p pic.twitter.com/vpIdIJN8ZD