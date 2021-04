Intentan asaltar a mujer pero terminan desarmados por ésta

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que una mujer sufre un intento de asalto en las calles de San Luis Potosí, a manos de sujetos armados, sin embargo, los planes de estos se vieron frustrados cuando la víctima se defendió.

Tal como se aprecia en el video registrado por cámaras de seguridad, la mujer se encontraba caminando por la calle cuando repentinamente fue sorprendida por un par de sujetos en motocicleta de la cual bajó uno de ellos para amenazarla con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias.

"No, en la mochila no tengo nada, te lo juro que no tengo nada", grita la mujer cuando el individuo le arrebata su bolsa.

Después de unos segundos de forcejeo, la mujer consigue desarmar al sospechoso cuando éste intenta darse a la fuga con su bolsa, la cual recupera antes de que se marchen en la motocicleta.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer se defendió de un asalto en calles de San Luis Potosí. Amaga a la mujer con un arma de fuego, exigiéndole le entregue su teléfono celular.