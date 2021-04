No pisotear la democracia

Por efemérides no paramos, a cinco días del inicio de las campañas a diputaciones federales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró su noveno Informe de labores trimestral, el correspondiente a los cien días del tercer año de gobierno. ¿Nostalgia por los informes anuales?

El Ejecutivo destacó la lealtad de soldados y marinos hacia las instituciones civiles, rechazando que se esté militarizando al país, las fuerzas armadas no le hacen la guerra a nadie, ni vigilan ni oprimen a la sociedad, ni coartan las libertades, ni tampoco se involucran en acciones represivas o violatorias de derechos humanos. No obstante, la opinión pública advierte cómo la creciente presencia castrense abarca cada vez más funciones y responsabilidades -ingenieros, constructores, administradores, aduaneros, enfermeros, etc.-, quedando latentes posibles futuras asignaciones. AMLO insistió en que la contrarreforma eléctrica paliará los graves daños causados a la economía popular por la privatización al sector público. Destacó el primer mandatario que de once delitos considerados de mayor impacto, sólo dos se han incrementado : feminicidios y extorsión. En referencia a la economía el presidente auguró que vamos saliendo de la crisis y que los sectores afectados por la pandemia también van a florecer, que el pronóstico promedio de crecimiento para 2021 es del 5% del PIB, que del millón 117 mil 584 empleos formales perdidos, ya se recuperaron 538 mil. Probablemente el regreso a las aulas ocurra antes de concluir el actual ciclo escolar. "México se transforma y progresa con justicia y paz social".

Las cifras del informe presidencial difieren de los datos obtenidos por el Inegi - Inversión Pública en 2021, -21.9% real-, el Coneval -Pobreza Laboral en 2020, +3.4%- y hasta la secretaría de Hacienda -Arturo Herrera anuncia próxima reflexión sobre una reforma tributaria-. A pesar de la política de no endeudamiento del régimen , la inercia y el tipo de cambio elevaron la deuda pública de 44.5% del PIB en 2019 al 51.4% en 2021. La SHCP estima para 2021 un crecimiento de 5.3% del PIB - en 2020 se decreció 8.5%- con inflación del 3.7%, sin embargo, al primer bimestre los ingresos totales del sector público retrocedieron 4.3% con respecto a un año anterior, mientras que el gasto total creció en términos reales 6.1% anual. El barril de petróleo se estima en el año a 55 dólares y la producción en 1 millón 794 mil barriles diarios.

Naturalmente, en el umbral de las inminentes elecciones, los otros datos presidenciales tienden a ser alentadores y optimistas, uno de tantos motivos que justifican la no intervención del Ejecutivo en las mismas, máxime en la actual circunstancia en que el primer mandatario sostiene una cotidiana comunicación presencial con sus gobernados, potencial razón de influencia electoral. No es válido el argumento: " ¿Cómo voy yo a quedarme callado? ¿Nada más porque soy Presidente?". Justamente por eso debe quedarse callado, porque es Presidente. Tampoco es válido: " Y no voy a aceptar que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia". ¿De arriba? ¿De más arriba? ¿intereses cupulares, de mafias, de malandros de cuello blanco? Pues, ¿a quienes gobierna el señor Presidente? Estamos de acuerdo en que no se pisotee la democracia.