VIDEO: Jill Biden intenta decir 'si se puede' en español y se vuelve viral

Con motivo del Día de César Chávez, Biden se pronunció ante los trabajadores agrícolas, ya que esta celebración conmemora al difunto líder campesino y activista de los derechos civiles.

La frase “sí se puede”, fue popularizada por Chávez y su Dolores Huerta en la Unión de Campesinos, y fue utilizada como el lema para esta organización sindical en 1970.

Fue justo al final del discurso que la primera dama no logró hacer una pronunciación adecuada de la frase,diciendo algo como “se se puadei” generando distintos comentarios pues, existen entre los usuarios versiones propias sobre lo que se entiende decir a Jill y otros aseguran no haber entendido nada.

Three words, she had to memorize three words. "Si" "se" "puede". Sh can't even do that. And Biden falls upstairs while normal people do that downstairs. ‍♂️