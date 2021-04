Hombre pelea con un ladrón intoxicado en pleno supermercado

El altercado ocurrió en una sucursal de Walmart ubicada en Federal Way, Washington, cuando un hombre arribó a la tienda y estrelló su auto contra un vehículo estacionado pero ignoró el suceso y entró a la tienda, en donde pretendió robar mercancía pero fue enfrentado por un empleado de la tienda.

Cuando el sospechoso pretendía salir de la tienda con la mercancía, un joven cliente de 21 años de edad lo enfrentó y ambos hombres protagonizaron una pelea cerca del área de las cajas registradoras, en donde el buen samaritano rápidamente logró obtener la ventaja al derribar y someter en el piso al ladrón.

Una vez que un guardia de seguridad los separó, el sospechoso fue escoltado hacia el exterior de la tienda en donde varios oficiales de policía los estaban esperando y lo arrestaron bajo los cargos de conducir en estado de intoxicación e intento de robo, entre otros, reportó el New York Post.

Well I never thought I’d see this in real life. I was at a Walmart in Federal Way, WA & an anti-masker got violent with another customer who owned him while he was being escorted out. He refused to give the merchandise to the associate. Look how all that worked out. pic.twitter.com/mUn6bUD39p