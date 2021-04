Niña termina en el hospital tras consumir alcohol en gel por reto viral de TikTok

Una niña de siete años residente de Argentina, terminó en el hospital tras sufrir un coma alcohólico por consumir alcohol en gel y papel como parte de un reto viral de TikTok.

Fue a través de una publicación en Facebook que la madre de la niña narró cómo fue que su hija tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital Avelino Lorenzo Castelán de la ciudad de Resistencia, en la provincia argentina de Chaco, advirtiendo además del peligro que en algunas ocasiones pueden significar las redes sociales para los niños.

De acuerdo a la madre, la pequeña 'quería ganar seguidores' en su perfil de TikTok, por lo que decidió participar en un reto viral que consistía en ingerir papel y beberse una botella de alcohol en gel.

"Estuvo a punto de irse", dijo la mujer contando que inmediatamente al percatarse de lo que había hecho su pequeña, la llevaron a urgencias donde los médicos les informaron que había sufrido un coma alcohólico.

Gracias a la intervención de los médicos la menor pudo ser estabilizada y la situación no pasó a mayores.

"Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren internet, que tengan TikTok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas. Sé que muchos niños tienen esta aplicación y la ocupan a modo de juego o para entretenerse inocentemente. Por favor controlen a sus hijos, borren esa aplicación. No dejen que sus hijos manejen ese tipo de redes. Hoy me pasó a mi, mañana puede ser cualquiera de ustedes", advirtió la mujer.