Siete películas que hablan sobre la lucha de clases sociales

Las marcadas clases sociales que sólo crean más inequidad se convierten en un importante tópico a dialogar, especialmente una vez que el problema social divide también a las personas y crea conflictos entre grupos.

El cine nos ha ofrecido varias interesantes cintas respecto al tema, que no sólo ilustran la realidad de esta problemática actual, sino proponen también importantes reflexiones sobre la sociedad, su organización, los valores y la unidad, entre otros.

The White Tiger

La historia sigue a un hombre que intentando salir de la pobreza, se convierte en chofer de una familia adinerada. Jura lealtad pero pronto se da cuenta que no va en ambas direcciones y termina siendo presa de la ambición y la indiferencia, tal aprendió de sus propios empleadores y el sistema.

Roma

La cinta de Alfonso Cuarón retrata historias de vida de personas que, pese a vivir en opuestos de la esfera social, tienen que enfrentar muchas veces las mismas penas. Aquí la empleada doméstica de una familia rica con el tiempo deja de ser una extraña, pero no es ni de la familia ni una desconocida.

Parásitos

La película surcoreana ganadora del Oscar es una crítica social sobre ambición, egoísmo y el contraste entre pobreza y riqueza. Habla del clasismo pero también de la humanidad y sigue a una familia de empleados que se aprovechan de sus patrones, a quienes ven superficiales por su dinero.

Sorry To Bother You

Una extraña historia surrealista sobre clases sociales pero también racismo y falta de oportunidades debido a los intereses políticos del mercado. Extraña pero inolvidable por su tono de sátira, trata de un empleado que asciende de puesto, al ‘mundo de los blancos’, disfrazando quien realmente es.

The Florida Project

Un drama independiente bien realizado que contrasta bien los dispares círculos sociales. Aquí una niña viviendo en un edifico departamental, al que llegan personas en la pobreza, ubicado afuera de Disney World, sueña con ir al parque temático, pero su realidad es otra, por su madre drogadicta.

Snowpiercer

Ubicada en una distopía futurista, se desarrolla dentro de un tren que recorre el mundo, congelado totalmente de modo que es inhabitable. Los vagones dividen a los pasajeros en clases sociales: los primeros tienen todo, los últimos, nada. Por supuesto, éstos últimos ahora pelean por la equidad.

The Purge

Se ambienta en un mundo ficticio en el que todo crimen es legal un día al año por doce horas. Además de abrir el debate temas como violencia, armas, represión o el control, también habla de clases, de los pobres saliendo a las calles por necesidad y los ricos que pueden pagar por protección.