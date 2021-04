Padre imita la rutina de su hija en casa y se hace viral

Un padre de familia se ha hecho viral debido a un cómico video compartido en TikTok, con más de 15 millones de vistas, en que imita la rutina diaria de su hija de 8 años luego de llegar de la escuela.

Como se observa en el video, el padre, haciendo de su hija, llega a casa, se quita los zapatos y avienta la mochila al suelo. Luego el video corta a cuando está bailando en su habitación y su madre le pide que se ponga a hacer su tarea, a lo que responde ‘Estoy haciendo un TikTok, mamá’. Viene el momento de bañarse y como muchos niños cuando su madre les dice que no usen demasiado jabón, responde que no, aunque lo está haciendo. Tras ponerse una pijama de unicornio, viene la hora de cenar, pero primero sólo quiere cereal o helado y luego apenas probar bocado, ya se llenó. Al momento de lavarse los dientes, no falta la queja porque la pasta ‘pica’. Y finalmente viene la hora de dormir.

La grabación no sólo ha causado risa, sino que otros padres se dicen identificados con la rutina por la que pasan muchas familias con hijos.