Compra un libro usado de Harry Potter y sus hijas descubren que vale miles

Una mujer, que falleció de cáncer en 2005, compró hace mucho tiempo un libro usado de ‘Harry Potter’ y la piedra filosofal’ a una libra esterlina, alrededor de 28 pesos. Ahora, sus hijas han descubierto que su herencia es una primera edición que podría valer una fortuna.

Las cuatro hermanas británicas dicen que su madre compró el libro en una fiesta escolar. Ejemplares de la misma tirada, de la que sólo hubo 500 impresiones, se han subastado hasta en 93 mil dólares, casi 2 millones de pesos, informa Birmingham Live.

La hija mayor de la mujer, quien no desea ser identificada, contó que el libro había estado en un estante desde que su madre murió hace 16 años, pero ahora lo subastarán y dividirán el dinero entre las cuatro.

La casa de subastas Hansons Auctioneers, en Staffordshire, espera que se obtengan entre 20 y 30 mil libras, 562 y 843 mil pesos. "Cuando mamá compró el libro hace tantos años, me imagino que por no más de una libra, no tendría ni idea de que terminaría siendo tan valioso", contó su hija. "Mamá nos ha dejado un regalo fantástico gracias a su pasión por los libros y su determinación de animarnos a leer. Le encantaban los libros. Ella nos hizo cuidar de ellos también. Siempre teníamos que guardarlos. En consecuencia, está en muy buenas condiciones a pesar de que todas lo leímos", añade.