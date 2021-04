México cierra marzo con 577 nuevas muertes por COVID

México registró 577 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 203,210 decesos por la enfermedad, informó este miércoles la Secretaría de Salud.

Además, las autoridades sanitarias reportaron 5,977 nuevos contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, lo que suma 2,238,887 casos confirmados.

No obstante, la cifra oficial de muertes puede ser mucho mayor, ya que apenas el 28 de marzo el propio Gobierno federal informó en su reporte más actualizado sobre el "exceso de mortalidad" que el país había registrado 294,287 muertes asociadas a la COVID hasta el 13 de febrero, después de estudiar actas de defunción.

Con base en estos datos y a los que se reportan diariamente, el país superaría holgadamente los 300,000 fallecidos por coronavirus, un dato que lo colocaría al mismo nivel que Brasil, segundo detrás de Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Además, México ocupa el decimocuarto lugar mundial en número de contagios.

Desde el comienzo de la pandemia han sido estudiados en México 6.08 millones de pacientes, informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa.

Además, señaló que hay en el país 1,773,236 personas que se consideran recuperadas después de haber padecido la enfermedad.

El número de casos estimados es de 2,432,924 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 32,775 casos activos estimados, es decir, un 1 % del total de enfermos han presentado síntomas en las últimas dos semanas. El funcionario señaló que la ocupación nacional media de camas generales que atienden pacientes de COVID-19 es del 18 % y en cuanto a camas de terapia intensiva con respirador existe una ocupación nacional del 23 %.

Respecto a las defunciones, Ciudad de México, el foco de la pandemia, acumula el 19.4 % de todos los decesos a nivel nacional, es decir, casi una de cada cinco muertes.

SE VACUNA AMLO LA PRÓXIMA SEMANA

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que la próxima semana se vacunará contra la COVID-19, tras recibir la autorización de sus médicos para aplicarse la dosis.

"Me vacuno la semana próxima, no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo. Voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar", afirmó el mandatario.

Destacó que pese a que cuenta con anticuerpos tras padecer la COVID-19 en enero, el grupo de médicos que lo atiende le ha recomendado la vacunación.

CIFRAS DE COVID-19 EN MÉXICO ACUMULADOS 2,238,887 DOSIS APLICADA 7,851,053 DECESOS 203,210