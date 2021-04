Crucifixión

Con la llegada de la Semana Mayor -o Santa, según sean sus creencias- nos llegó un período de descanso para muchos y de reflexión para otros.

Anteriormente, se dedicaba a la remembranza del sacrificio de Jesús, crucificado por expresar públicamente sus creencias y hasta ordenanzas sobre las formas de vivir. Recuerde que para los cristianos: Él es Dios hecho hombre.

El acontecimiento es la muestra más edificante de amor al prójimo -"entregó su vida por nosotros"- y a la vez denuncia de la crueldad que somos capaces de ejercer para someter a un enemigo; en eso, los soldados romanos del Antiguo Imperio, eran expertos; se trataba de contener revueltas y sediciones a partir del temor, cosa que lograban relativamente.

Jesús, fue apresado violentamente, torturado durante días, exhibido con maltrato físico y asesinado clavándolo en una cruz elaborada con troncos de maderas -sin el acabado que muestran las imágenes religiosas- y finalmente expuesto a la intemperie, como ejemplo para aquellos osados que se revelaran contra la Torá, interpretada por los ricos.

Jesús fue considerado subversivo contra las reglas impuestas solamente al pueblo por fariseos y saduceos.

Mucho se ha investigado y declarado sobre el hecho que, sin dudarlo, sucedió aproximadamente hace dos mil años.

En este Diálogo le quiero compartir lo declarado a la prensa española por el antropólogo y forense José Antonio Lorente, catedrático de la Universidad de Granada, cuando se estrenó la película de Mel Gibson, creando controversia y representándole la represión ejercida por los propietarios de estudios del cine hollywoodense, quienes sintieron era aludida y ofendida su etnia.

Le ofrezco un resumen de lo que hubiera sido su acta de necropsia:

"(…) Cadáver de un varón, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, identificado (…) como Jesús de Nazaret, del que aseguran que tiene 33 años (…) crucificado tras ser condenado.

(…) En la cabeza destacan múltiples pequeñas heridas punzantes (pinchazos), incisas (cortes) e inciso-contusas (cortes unidos a golpes o cortes producidos por instrumentos no cortantes), de disposición en forma de coronal o de circunferencia, que abarca la parte superior de la frente y se continúa hacia atrás por ambos lados de la cabeza, afectando a los huesos parietales, temporal y al occipital.

(…) A consecuencia de las profusas hemorragias provocadas por las múltiples heridas, es de mencionar que casi todo el cabello se encuentra (…) empapado en sangre húmeda o con costras originadas al secarse.

En el tronco, (…) múltiples lesiones, donde predominan las contusiones en forma de equimosis, equimomas y hematomas (…) muy probablemente por una o varios flagrum. (…) produciendo soluciones de continuidad, apareciendo heridas contusas longitudinales, erosiones (arañazos superficiales y excoriaciones).

En algunos puntos (…) desgarramiento muscular y también hemorragias profusas. Finalmente, en la zona costal derecha, anterolateralmente, destaca una herida incisa profunda, con evidentes signos de haber producido una abundante hemorragia.

En ambas extremidades superiores, (…) en la zona carpiana, se aprecia una herida punzante transfixiante (…) con bordes contusos y signos de desgarramiento por haber soportado gran peso, probablemente el del cuerpo. En las manos (…) erosiones y excoriaciones, compatibles con las producidas al apoyarse en el suelo tras una caída. (…) en ambos pies, una herida punzante transfixiante de bordes contusos. Las rodillas aparecen con erosiones y excoriaciones, probablemente por haberse caído y golpeado.

En el examen interno (…) signos propios de hipoxia-anoxia, hemorragia masiva, shock hipovolémico, con palidez de mucosas y de órganos internos como los pulmones, el hígado y los riñones. Además (…) sangre en cavidades cardíacas y en los grandes vasos arteriovenosos. (…) signos de asfixia en cerebro y pulmones, (…) compatible con una agonía prolongada.

(…) Por la postura en la cruz, (…) los pulmones ven dificultada sus funciones, entre ellas la de facilitar los movimientos respiratorios.

(…) Lesiones traumáticas en el tórax bien pudieron producir una irritación de las membranas que rodean los pulmones (pleuras), ocasionando una pleuritis con una acumulación de líquido llamado exudado en el espacio interpleural. (…) salió "sangre y agua".

Las lesiones producidas por los clavos (…) manos y en pies, no deben estar en principio relacionadas con la causa de la muerte, ya que no afectan órganos vitales y una posible infección grave no se desarrolla en tan corto plazo de tiempo.

(…) Todo ello nos lleva a considerar la muerte de Jesús de Nazaret como el resultado de un largo proceso agónico". El proceso de martirio representó deshidratación, desequilibrio metabólico, dolores indefinibles y ansiedad por la insuficiencia respiratoria, además de fatiga y dolor extremo, ante los politraumatismos previos a su deceso".

Las causas de muerte pudieran resumirse en shock hipovolémico, desequilibrio hidroelectrolítico, insuficiencia cardiorrespiratoria y finalmente paro cardiorrespiratorio.

Sea creyente o no, le recuerdo que todo tiene una razón de ser y un fin último.

En este caso: ¿Cuál es su reflexión?

[email protected]