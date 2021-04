Critican inclusión de 'El Mijis' como diputado plurinominal

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, consideró como una "actitud gandalla" e incluso usurpación de una posición la presunta inclusión de Pedro César Carrizales como diputado plurinominal federal por Morena, bajo la figura asignada a personas de pueblos y comunidades indígenas.

Detalló: "Él podría estar usurpando un lugar que no le tocaría, pero eso es algo que tendrán que deslindar las autoridades electorales, pero no hay que olvidar que sus calificaciones como diputado local no han sido buenas, incluso ha sido calificado con cero y ha sido el diputado más faltista".

Añadió que lo que le toca a la ciudadanía es hacer el llamado a los partidos políticos a que no postulen candidatos que sean "tan faltistas", que no estén tan mal evaluados. "Esta diputación le corresponde a una persona que verdaderamente sea de las comunidades indígenas y que represente a esta población, creo que los afiliados a Morena tendrían que pedirle a sus dirigentes repensar sus candidaturas".

Priego Rivera refirió que, incluso, por sus propios rasgos físicos es evidente que Carrizales Becerra no es una persona auténticamente indígena y en este sentido estaría tomando un cargo que no le tocaría. "Antes se dijo chavo banda, ahora es indígena, es camaleonismo político, adquiere el perfil que se requiere en el momento en que lo necesita".

Cabe mencionar que esta polémica surgió desde que se dio a conocer la presunta lista de plurinominales al Congreso de la Unión por parte de Morena, donde se incluye a "El Mijis" bajo la denominación de indígena, como parte de las asignaciones que la ley exige en materia de grupos vulnerables.