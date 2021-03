Se atrasa plan para vacunación contra el COVID en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, informó que debido a que no se ha concretado la reunión con el representante del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, es fecha que no se ha logrado establecer una estrategia de vacunación, por lo que se mantienen en espera.

Fue la semana pasada que la Secretaría de Salud en Coahuila anunció que la vacunación en Saltillo se efectuaría esta semana.

Ante esto el alcalde de Saltillo informó que el día de ayer martes, se tendía una reunión con el delegado para afinar detalles de la vacunación, no obstante, esta no se concretó.

“Todavía no se comunica el delegado federal, yo siento que como no han llegado las vacunas, no ha habido la reunión, espero que cuando llegue haya esa comunicación para para poderla organizar”, dijo.