Activan Alerta Amber por desaparición de la hija de Victoria Salazar

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió una Alerta Amber para la búsqueda de Francela Yaritza, de 16 años de edad, hija de Victoria Salazar, la mujer que murió el sábado pasado a manos de elementos de la policía municipal de Tulum.

"Se solicita el apoyo para la búsqueda y localización de la menor FRANCELA YARITZA SALAZAR ARRIAZA, quien fue vista por última vez en Tulum, Quintana Roo, se presume NO LOCALIZADA", se lee en la Alerta Amber emitida por la fiscalía del estado.

La ficha indica el martes 30 de marzo como fecha de denuncia, no se precisa la fecha de su desaparición ni la vestimenta que tenía. Se precisa que Francela Yaritza es de nacionalidad salvadoreña, de tez clara, complexión delgada, cabello castaño claro ondulado, estatura aproximada de 1.55 metros y 50 kilos, sin más señas particulares.

La noche del martes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter que una de las hijas de Victoria no había sido localizada. "La hija mayor de Victoria NO HA SIDO LOCALIZADA. La principal hipótesis es que huyó del agresor de su hermana (quien probablemente también habría abusado de ella). Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre", escribió Bukele.