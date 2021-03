‘Tornado de lombrices’ causa extrañeza

Según el portal Live Science, luego de un día de lluvia, un residente local paseaba por el parque cuando se topó con la inusual escena. Dado que estos invertebrados respiran a través de la piel, cuando llueve intensamente, es usual que salgan a la superficie, para no ahogarse. La Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, también explica que estos animales a veces se reúnen en grupos y se comunican entre sí mediante el contacto, para seleccionar la dirección hacia donde van a moverse.

Lo que no es normal es que suceda en esta cantidad de animales reunidos ni que lo hagan en forma de espiral, dice Kyungsoo Yoo, profesor del Departamento de Suelo, Agua y Clima de la Universidad de Minnesota.

Saad Bhamla, director del laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química y Biomolecular del Instituto Tecnológico de Georgia, sugirió por su parte que los gusanos "podrían haber estado siguiendo un gradiente de agua" en la superficie. Agrega que se han observado fenómenos similares en otras especies de lombrices, que al seguir rastros de agua, forman algo así caminos o figuras.

Worm Tornado? Has anyone ever seen anything like this? These were out this morning near Maxwell park in #Hoboken. Clearly worms come out after it rains but this is something I’ve never seen! Pc: my 2nd ward neighbor. #wormtornado ‍♀️ pic.twitter.com/tWBOMzV5fK