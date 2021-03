'Crímenes contra migrantes, impunes en Coahuila'

Luego de que se diera a conocer que una mujer migrante refugiada fue asfixiada por elementos de seguridad en Tulum, Quintana Roo, la Casa del Migrante recordó que en Coahuila aún se mantiene impune el caso Marco Tulio, pues hasta la fecha no ha habido sentencia, ni reparación de daños por parte del Gobierno Estatal.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, lamentó los hechos ocurridos en este estado, no obstantes, resaltó que estos actos son consecuencia de la falta de capacitación de los elementos, así como directivos de seguridad.

VER MÁS: Victoria fue sometida más de tres minutos

“Es lamentable lo que ocurrió, según lo dicho por la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Refugiados, se trataba de una mujer refugiada en México”, dijo.

Alberto Xicoténcatl recordó que en Coahuila aún hay casos similares que no han recibido justicia, entre los cuales se encuentra el crimen de Marco Tulio, el migrante hondureño, que fue asesinado a manos de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en agosto del 2019 en Saltillo, Coahuila.

“Es a un solo policía el que está esperando condena, pero el fiscal general criminalizó en un principio, diciendo que no pasó nada y que los demás policías permitieran que le sembraran droga”, dijo.

VER MÁS: Migrantes usan a menores para permanecer en EUA: Marcelo Ebrard

Resaltó que en estos casos la impunidad se mantiene porque solo se ejerce justicia contra los eslabones más débiles.

“Eso no es justicia, solo digamos que es la forma más sencilla de hacernos creer que está habiendo un proceso justo, lo cual no es verdad y lo que ocurre con la mujer salvadoreña es un reflejo de la impunidad que se va mantener en el país mientras no se haga nada a los responsables de mayor nivel”, resaltó.

Indicó que el caso Marco Tulio, se mantiene sin llegar a la audiencia intermedia, por lo que suma más de un año y medio sin justicia.

Gobierno Estatal ha incumplido con reparación de daño

La Casa del Migrante manifestó que aunque aún falta la resolución penal del caso, hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEC), la cual el Gobierno de Coahuila ha incumplido al alegar la existencia de la cuarentena generada por el COVID-19.

“El Gobierno ha incumplido completamente la recomendación bajo el pretexto de que la familia vive en una comunidad muy lejana en Honduras y por la pandemia es difícil la comunicación”, resaltó.

Indicó que resta voluntad política de parte del Gobierno Estatal para cumplir con la reparación.

Recordó que fue durante la pandemia que los abusos contra migrantes de parte de los elementos policiacos de los diferentes niveles, se mantuvieron en Coahuila, entre los cuales destacaron actos de criminalización, robos, intimidaciones, amenazase, entre otros.

VER MÁS: Arriban menores a refugio de EUA

En relación a la muerte de la mujer migrante en Quintana Roo, Alberto Xicoténcatl, resaltó que es muy común que las mujeres salgan de sus países a causa de la violencia y la idea de arribar al país es para sobrevivir.

“En Centroamérica la violencia de género, así como por las pandillas como los Maras, es muy grande y en México hay miles de personas que piden refugio”, indicó.

Señaló que al parecer la mujer había ingerido bebidas embriagantes, no obstante, mientras que los elementos de la policía intentaron someterla con uso excesivo de la fuerza provocaron el homicidio.

Resaltó que lo anterior es la consecuencia de la falta de capacitación hacia estos cuerpos policiacos.

VER MÁS: Innecesario, historial de cuidadores de menores migrantes en EUA

“No saben utilizar de forma adecuada el uso de la fuerza, claro que hay una responsabilidad directa de parte de los elementos municipales, no obstante, solo se está culpabilizando al eslabón más débil y no se está haciendo responsable a los niveles más altos como los directores o secretarios o capacitadores”, destacó.

Indicó que para que esto ocurriera hay todo un órgano funcional, el cual también debe ser cuestionado.

“Habría que increpar al presidente del municipio y al director de seguridad, así como las autoridades federales que son los encargados de capacitar a los elementos, no obstante, es una cadena que no van a tocar y el peso de la ley debería de recaer sobre todos”, lamentó.