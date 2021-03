Anuncia AMLO que se vacunará contra el COVID-19 la próxima semana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibirá la vacuna contra el COVID-19 la próxima semana, según anunció él mismo en su conferencia matutina de este miércoles.

De acuerdo con el mandatario, ya recibió el aval y recomendación de sus médicos para ser inmunizado.

"Los médicos me recomiendan que me vacune, me vacuno la próxima semana, voy a ir a donde me corresponde", informó.

"No hay problema, tengo anticuerpos, me recomiendan que sí me tengo que vacunar", agregó el presidente.

No obstante el anuncio, López Obrador evitó dar a conocer de momento la fecha, hora y lugar exactos donde será vacunado ya que, según dijo, no quiere crear "espectáculo" ni que se violen las medidas sanitarias contra la pandemia.