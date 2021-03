Donde el "resucitado" Partido Revolucionario Institucional jura y perjura que va por todas las canicas es en lo que queda del sufrido Pueblo Mágico Parras de la Fuente, donde desde 2019 gobierna el partido de moda, Morena, con Ramiro Pérez Arciniega, quien ha logrado un verdadero consenso, pero en su contra, ya que gracias a sus decisiones logró unir a hoteleros, restauranteros y hasta agricultores, pues dadas las paupérrimas condiciones en que tiene los servicios básicos del lugar, que del gran vergel de otros tiempos no quedan sino las fotos del recuerdo, a decir de los subagentes que se dedican a promover el turismo, ha bajado mucho la concurrencia a este paraje coahuilense para vacacionar por laguneros, regios y las caravanas de pensionados extranjeros que se asentaban por temporadas mientras pasaban los crudos inviernos en sus lugares de origen.

Y es que los desdibujados candidatos del tricolor en esa región están de fiesta tras la información que circuló en las inestables redes sociales donde se exhibió la detención de la Fiscalía Anticorrupción al exalcalde panista Evaristo Armando Madero Marcos, quien gobernó tres veces el sufrido pueblo de 2003 a 2005 y repitió por el vapuleado Partido de las tres mentiras, el Verde Ecologista, de 2010-2013. "No hay plazo que no se cumpla", le dijeron sus malquerientes al dueño de casi la mitad de Parras, acusado de corrupción.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de bebida de moderación bien helada, de esa que censuró el panista Ricardo Anaya y que tantos memes le ha valido, se preguntan a qué concretamente vino el jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, a la provincia de Coahuila, por lo que no faltó el crítico que se preguntó: ¿qué programa nuevo trajo?, ¿qué inversión anunció o cuántos empleos se tendrán después de la gira artística presidencial a Torreón, San Pedro y Cuatro Ciénegas? Lo del programa "Agua Saludable para La Laguna" fue lo mismo que dijo en agosto del año pasado y hasta la "acalambrada" que dio en Cuatro Ciénegas a los industriales cerveceros y productores de leche de La Laguna fue la misma que en 2019, cuando dijo que se los llevaría al sureste. En San Pedro tuvo su mayor lucimiento al "restregarle" al "góber" rijoso de la provincia, Miguel Riquelme, los millones de pesos que se gasta en todos los programas clientelares… Digo, sociales, que se reparten en Coahuila y por lo que no se cansó de afirmar que se "invierte como nunca". En contraste, el presidente López Obrador se puso en modo mutis de la eliminación del programa de Estancias Infantiles, ni la desaparición del programa de medicamentos para niños enfermos de cáncer y mucho menos de todos los fondos, fideicomisos y participaciones que le "rasuró" a la entidad y que el Gobierno federal no ha puesto ni un peso para combatir el megaincendio en Arteaga. Los cizañosos subagentes nomás abrieron tremendos ojos cuando aseguró que estaban funcionando tres universidades del Bienestar en Coahuila, una en Viesca, otra en Piedras Negras y una más en Francisco I. Madero, y como no se quedaron con las ganas fueron a ver cómo estaban los campus universitarios y, vaya sorpresa, ni están funcionando ni tienen para cuándo, ya que están en obra negra.

***

En medio de la efervescencia de los registros de candidatos a las presidencias municipales en los 38 municipios de la provincia de Coahuila, con los respectivos integrantes de sus planillas y donde hay de todo, nuestros subagentes, vestidos de matraca de adorno, porque a causa de la pandemia deberá quedarse guardada, nos reportan que mientras el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, abanderado por el " resucitado" PRI, presume a los integrantes de su planilla en lo que les pone curitas a las fracturas que le causó uno que otro colado y colada; lo mismo que el "carnal" panista Marcelo Torres Cofiño, quien sigue lidiando contra uno que otro inconforme que amenaza con causar desbandada de lo que queda del Acción Nacional en Torreón. Hay una gran pregunta flotando en el ambiente; se trata de la suerte que correrá el ex "hooligan" panista y ahora moreno Luis Fernando Salazar, quien, pese a que se registró en el Comité Municipal del IEC en Torreón como candidato por Morena a la alcaldía, todavía no puede cantar victoria. Y es que precisamente del 29 de marzo al sábado 3 de abril transcurre el tiempo legal de la autoridad electoral para revisar toda la papelería de los suspirantes, o lo que es lo mismo, "validar sus registros". Pero el tema es que el INE le negó a don Luis Fernando el registro junto a otros cinco candidatos en la provincia, por lo tanto el reloj marca las horas y no hay visos de que el INE vaya a torcer su brazo, TRIFE mediante, con todo y que lleva en su planilla como segunda regidora a la esposa del delegado especial de Morena, Tanech Sánchez, también de nombre raro, Zazil Pacheco. Por lo pronto, el domingo comienzan las tan esperadas y anheladas, por los candidatos, claro está, campañas electorales y todo apunta a que se va a poner bueno.

***

Y otra vez, desde la parte alta de la Sierra de Arteaga, allá por el rumbo de La Pinalosa, donde se originó el voraz incendio que lleva arrasadas más de 3 mil 550 hectáreas de añejos árboles de valor incalculable, nuestros subagentes, disfrazados de termo de café caliente, nos reportan que el "góber" Miguel Riquelme, en su faceta de "apagafuegos", anduvo sobrevolando el área siniestrada y en modo Rambo, junto con varios mandos militares y pilotos de la empresa de Albuquerque a la que le rentó el avión DC-10, supervisó que las descargas de agua y químicos se dieran en toda las áreas afectadas por las llamas, algunas de ellas para apoyar parte de la Sierra de Santiago en Nuevo León, que colinda con Coahuila, aunque el "góber" regio, "El Bronco", se hizo el de la vista gorda cuando le dijeron de la renta de la aeronave. Si bien, con este apoyo hasta ayer se registraba un 80 por ciento en el control del incendio y 65 por ciento en su liquidación, el mandatario coahuilense reconoció el trabajo que en las labores por tierra siguen realizando miembros del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Conafor y decenas de habitantes de Arteaga, amigos de la Sierra y otros tantos que han llegado de otras partes del país, pues el siniestro tiene más de 15 días activo. Por lo pronto ya sacó su ábaco para ver cómo le va a hacer para pagar la aeronave, que cobra en dólares, pero ya dijo que con todos estos gastos que se hacen no se van a descuidar las necesidades de los que trabajan para combatir el incendio y verá en Finanzas de cuánto se puede disponer. Lo más seguro es que estos días de "vacaciones", así se dice, de Semana Santa, tenga que andar supervisando esos trabajos, que a diferencia del costoso viacrucis, no puede ser virtual.

***

Según nuestros subagentes mayores de 60 años, lo único bueno que trajo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a La Laguna fue que se pusieran las pilas tanto el que cobra como delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, a quien por cierto no lo dejaron entrar al arranque del proyecto del agua en las oficinas del SAT, como los grupos de operadores electorales… Digo, Servidores de la Nación, para que, aprovechando la presencia del "gran tlatoani", adelantaran la vacunación de los adultos mayores en Torreón porque ni siquiera había fecha tentativa. Pero fue tan a la carrera y desorganizado todo -como en las otras regiones- que quienes la sufrieron fueron los de la tercera edad. Pese a que se instalaron dos macrocentros de vacunación, tanto en el Tecnológico de la Laguna como en el Coliseo en la modalidad de drive-thru, la espera el primer día había llegado hasta seis horas. Y es que en esos centros no se movía ni una jeringa hasta que ellos llegaran, así que con la fresca de las 10:00 de la mañana empezaban a permitir que el personal de salud inoculara. Y tantas pifias cometieron por la tardanza que se vieron obligados a "rediseñar" (léase el sarcasmo), o más bien a enmendar, la plana ante el desorden y el caos vial que se generó y porque además cientos de personas se brincaron el protocolo y hubo hasta alusiones maternas. Lo que sigue llamando la atención es que don Reyes Flores sigue sin aceptar ayuda de otras dependencias, como si pudieran solos; ahora que abrieron filas para recibir a personas con cita y sin cita, la pregunta es: ¿cómo le harán con las vacunas si no tienen suficientes?