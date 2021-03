Afirma Obrador que se respetarán contratos petroleros

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su política petrolera tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la Reforma Energética el sexenio anterior, pero señaló que no se entregarán nuevos.

Al rendir su primer informe trimestral 2021, el titular del Ejecutivo federal señaló que con esta política se busca proteger a Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la llamada Reforma Energética del sexenio anterior, pero no entregaremos nuevas concesiones para la explotación del petróleo y seguiremos protegiendo a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel, y otros derivados".

Desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que esta política busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero.

"Con este fin se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes", dijo.

No se permitirán más casos como Odebrecht: AMLO

También advirtió que no se permitirán más casos de corrupción como el de Odebrecht, así como los precios inflados para comprar plantas de fertilizantes o moches y sobornos para funcionarios.

Al ofrecer un mensaje con motivo de sus primeros 100 días de su tercer año de gobierno, el titular del Ejecutivo aseguró que se busca que México sea independiente en materia alimentaria, pero también es la generación de energéticos.

Aseveró que aunque se han descubierto tres grandes yacimientos, toda la materia prima será procesada en el país.

"No se extraerá más petróleo que es indispensable para cumplir la demanda de combustibles del mercado interno. Durante todo el mandato no se sacará del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios y se evitará el uso de combustibles fósiles, se actuará de manera responsable y no se afectará a la herencia de las nuevas generaciones", indicó.

Reiteró que la Secretaría de Hacienda reducirá los impuestos a Pemex y por ser una empresa estratégica siempre contará con el apoyo del gobierno.

Aseguró que con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –impugnada por sus adversarios- se garantizará la rectoría del Estado en el sector y se fortalecerá la CFE, que ya no será "ninguneada" ni tendrá trato de segunda como sucedió en otros sexenios cuando se privilegió a empresas como Iberdrola.