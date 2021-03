Crímenes contra migrantes, impunes en Coahuila: activista

Luego de que se diera a conocer que una mujer migrante refugiada fue asfixiada por elementos de seguridad en Tulum, Quintana Roo, la Casa del Migrante recordó que en Coahuila aún se mantiene impune el caso Marco Tulio, pues hasta la fecha no ha habido sentencia, ni reparación de daños por parte del Gobierno Estatal.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, lamentó los hechos ocurridos en este estado, no obstantes, resaltó que estos actos son consecuencia de la falta de capacitación de los elementos, así como directivos de seguridad.

“Es lamentable lo que ocurrió, según lo dicho por la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Refugiados, se trataba de una mujer refugiada en México”, dijo.

Alberto Xicoténcatl recordó que en Coahuila aún hay casos similares que no han recibido justicia, entre los cuales se encuentra el crimen de Marco Tulio, el migrante hondureño, que fue asesinado a manos de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en agosto del 2019 en Saltillo, Coahuila.

“Es a un solo policía el que está esperando condena, pero el fiscal general criminalizó en un principio, diciendo que no pasó nada y que los demás policías permitieran que le sembraran droga”, dijo.

Resaltó que en estos casos la impunidad se mantiene porque solo se ejerce justicia contra los eslabones más débiles.

“Eso no es justicia, solo digamos que es la forma más sencilla de hacernos creer que está habiendo un proceso justo, lo cual no es verdad y lo que ocurre con la mujer salvadoreña es un reflejo de la impunidad que se va mantener en el país mientras no se haga nada a los responsables de mayor nivel”, resaltó.

Indicó que el caso Marco Tulio, se mantiene sin llegar a la audiencia intermedia, por lo que suma más de un año y medio sin justicia.