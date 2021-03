'Es una babosada'; sacerdote arranca cubrebocas de mujer durante Domingo de Ramos

Un sacerdote hondureño se ve envuelto en polémica tras difundirse un video en el que fue captado quitándole el cubrebocas a una mujer, además de incitar a feligreses a no usar la mascarilla durante el Domingo de Ramos.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en el municipio de Corquín del departamento hondureño de Copán, mismos que quedaron registrados por las cámaras de la televisora TV Copan Sur.

"No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Yo miró toda esta babosada (...) Mire yo como ando. Quítesela, vámonos libres, descubrámonos. No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas", decía el párroco identificado como Rolando Peña, mientras se dirige a sus feligreses con una micrófono.

Ante las indicaciones del religioso, se aprecia que algunos de los presentes comienzan a quitarse el cubrebocas pese a que se encuentran bastante cerca unos de otros.

@DanielSturla en esto se convirtió Iglesia? Un cura le arrancó el barbijo a una mujer: “No te va a cuidar de la muerte” “Son un negocio”, afirmó el sacerdote hondureño Rolando Peña sobre los tapabocas. Después se disculpó y aseguró que era “una forma de bromear con la gente”. pic.twitter.com/yHXOONH9UP — The Daily Shit (@TheDailyShit2) March 30, 2021

Tras generar indignación entre el público, el sacerdote se defendió en una entrevista con el canal HCH, diciendo que 'sólo estaba bromeando'.

"Tenemos que tener la confianza en Dios. Esta babosada (la mascarilla), yo la uso, pero esto no me va a salvar de un cáncer, de una anemia o de cualquier otra enfermedad. La gente malinterpreta las cosas que yo digo. Si a alguien le afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser", dijo Peña.